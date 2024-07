Trump: Taiwan sollte die USA für den Schutz vor China „bezahlen“

US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat die Unterstützung Taiwans durch Washington infrage gestellt. „Ich denke, Taiwan sollte uns für den Schutz bezahlen“, sagte Trump in einem am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten Interview mit dem Wirtschaftsmagazin „Bloomberg Businessweek“.

„Wissen Sie, wir sind nicht anders als ein Versicherungsunternehmen. Taiwan gibt uns nichts“, fügte der Ex-Präsident hinzu.

Trump antwortete auf die Frage, ob er Taiwan vor dem kommunistischen Regime in China beschützen würde. Taiwan hatte sich am Ende des Bürgerkrieges und nach der Machtübernahme der Kommunisten in Peking vor 75 Jahren von Festlandchina abgespalten.

Peking betrachtet die Insel als abtrünnige Provinz, die wieder mit dem Festland vereinigt werden soll – notfalls mit militärischer Gewalt.

Washington erkennt Taiwan zwar diplomatisch nicht an, ist aber ein wichtiger Waffenlieferant für Taipeh und hat vor kurzem ein milliardenschweres Militärhilfspaket für die Insel geschnürt.

Taiwans Regierungschef Cho Jung-tai betonte in Reaktion auf Trumps Äußerungen, Taipeh habe in den vergangenen Jahren stetig sein Verteidigungsbudget erhöht. „Wir sind bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen“, sagte er vor Journalisten. Das Aufrechterhalten von „Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße und der indopazifischen Region“ sei „gemeinsame Verantwortung und Ziel“ Taiwans und der USA, fügte er hinzu. (afp)