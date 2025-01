Trump telefoniert mit Xi: Hoffnung auf gute Zusammenarbeit

Wenige Tage vor seinem Amtsantritt hat der künftige US-Präsident Donald Trump mit dem Chef der regierenden Kommunistischen Partei Chinas, Xi Jinping, telefoniert und eine gute Zusammenarbeit in Aussicht gestellt.

„Das Gespräch war sowohl für China als auch für die USA sehr gut“, schrieb Trump nach dem Telefonat am Freitag in seinem Onlinedienst Truth Social. „Ich erwarte, dass wir viele Probleme gemeinsam lösen werden, und zwar ab sofort.“

Er und Xi hätten über ein Gleichgewicht in den Handelsbeziehungen, den illegalen Handel mit dem Schmerzmittel Fentanyl sowie über die Videoplattform TikTok gesprochen, schrieb Trump. Kurz nach dem Telefonat bestätigte der Oberste Gerichtshof der USA ein Gesetz, dessen Inkrafttreten TikTok verhindern wollte.

ByteDance muss TikTok in USA verkaufen

Es zwingt den chinesischen Eigentümer ByteDance zum Verkauf von TikTok in den USA und sieht andernfalls die Verbannung von Tiktok aus den App-Stores von Google und Apple vor. Hintergrund sind Vorwürfe der US-Behörden, ByteDance missbrauche die App im Dienste der chinesischen Führung, um Nutzer auszuspionieren.

Trump tritt am Montag seine zweite Amtszeit als US-Präsident an. Die scheidende wie die künftige US-Regierung sehen in China langfristig die größte Herausforderung für die Supermacht USA. Auf Produkte aus China will Trump mit Amtsantritt einen erhöhten Zollsatz verhängen, der sich zu bereits bestehenden Zöllen aus seiner ersten Amtszeit addiert.

In seiner ersten Amtszeit (2017–2021) hatte der Trump Xi in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida empfangen. Auch hatte er einmal erklärt, er könne sich mit Xi einen „Deal“ vorstellen. (afp)