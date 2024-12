Trump will „Transgender-Wahnsinn“ am Tag seiner Amtsübernahme beenden

Donald Trump hielt bei der Veranstaltung „Turning Point USA’s AmericaFest“ in Phoenix, Arizona, seine erste Rede nach seinem Wahlsieg. Der designierte US-Präsident nutzte die Rede am Sonntag, um einige der Prioritäten für seine zweite Amtszeit im Weißen Haus zu benennen.

Trump kündigte an, ab dem ersten Tag im Amt unverzüglich handeln zu wollen. In seiner Rede benannte er als dringendste Handlungsfelder die Erhöhung der Grenzsicherheit, die Bekämpfung der Drogenkrise – insbesondere der Fentanyl-Krise – sowie die Rückgewinnung der US-Interessen am Panamakanal.

Außerdem gab er ein Anti-Woke-Versprechen ab: Es werde offizielle Politik der Trump-Administration sein, dass es nur zwei Geschlechter gebe – männlich und weiblich.

Transgender-„Wahn“ stoppen – sowie die sexuelle Verstümmelung von Kindern

Im Zuge dessen versprach Trump auch, „den Transgender-Wahnsinn zu stoppen“, und kündigte Durchführungsverordnungen zur Beendigung der „sexuellen Verstümmelung von Kindern“ an.

Die „Woke“-Bewegung bezeichnete er als „bullshit“ und drohte, gegen die Transgender-Politik im Militär und an US-Schulen vorzugehen. Wörtlich sagte Trump: „Woke has to stop. It says, along with everything else, it’s destroying our country. We’re going to stop it. Woke is bullsh*t.“ Auf Deutsch: „Die Woke-Bewegung muss aufhören, denn sie zerstört unser Land, wie alles andere auch. Wir werden Woke stoppen. Woke is bullsh*t.“

Trumps Kommentare zur „woken“ Politik der letzten Jahre wurden von den Teilnehmern der Veranstaltung mit begeistertem Applaus bedacht. In seiner Grundsatzrede versprach Trump, das Problem der Transgender-Politik im Militär und im öffentlichen Schulsystem Amerikas umgehend und konsequent anzugehen:

„Mit einem Federstrich am ersten Tag werden wir den Transgender-Irrsinn stoppen“, sagte Trump. „Ich werde Durchführungsverordnungen unterzeichnen, um die sexuelle Verstümmelung von Kindern zu beenden, Transgender aus dem Militär sowie aus unseren Grundschulen, Mittelschulen und Highschools zu verbannen. Und wir werden Männer vom Frauensport fernhalten.“

Trump fügte dann hinzu: „Unter der Trump-Administration wird es die offizielle Politik der Vereinigten Staaten sein, dass es nur zwei Geschlechter gibt: männlich und weiblich.“

Größte Abschiebeaktion der USA geplant

Trump kritisierte in der Rede den Zustand der US-Grenzen. Er verwies auf die Zunahme der illegalen Einwanderung unter dem scheidenden Präsidenten Joe Biden und erklärte: „In den letzten vier Jahren sind 21 Millionen Menschen zu uns gekommen … Hunderttausende versuchen, noch vor dem 20. Januar über die Grenze zu kommen.“ Er kündigte an, die Grenzen für illegale Einwanderer zu schließen und „die größte Abschiebeaktion in der Geschichte der USA“ zu starten.

Mit dem Versprechen, die südliche Grenze zwischen den USA und Mexiko zu sichern, ging die Ankündigung einher, den illegalen Drogenschmuggel zu bekämpfen und Massenabschiebungen illegaler Einwanderer durchzuführen.

Mit Blick auf die Fentanyl-Epidemie sagte Trump: „Die Vereinigten Staaten haben jedes Jahr 300.000 Menschen [durch Drogen] verloren.“ Er kritisierte in diesem Zusammenhang Mexiko und kündigte Pläne an, die Drogenkartelle als ausländische Terrororganisationen einzustufen.

Trump will „Abzocke“ am Panamakanal beenden

Der designierte Präsident betonte auch, wie wichtig der Schutz der amerikanischen Interessen am Panamakanal sei. Er drohte sogar damit, die Kontrolle über den Kanal zurückzuholen. In diesem Zusammenhang nannte Trump den Kanal ein „lebenswichtiges nationales Gut“ und beklagte dessen Verwaltung durch Panama seit dem Vertrag von 1977, mit dem die Kontrolle an das Land übertragen wurde.

„Wir werden beim Panamakanal abgezockt. Ein sicherer Panamakanal ist für den US-Handel und den schnellen Einsatz der Marine von entscheidender Bedeutung“, erklärte Trump und fügte hinzu, dass die USA die Rückgabe des Kanals fordern könnten, sollte eine unfaire Behandlung vorliegen.

Robert F. Kennedy Jr. als Gesundheitsminister

Der designierte Präsident hob mehrere wichtige Nominierungen hervor, darunter Pete Hegseth für das Amt des Verteidigungsministers und Robert F. Kennedy Jr. für das Amt des Gesundheits- und Sozialministers. Letzteren brachte er in Verbindung mit der Besorgnis über steigende Autismus-Raten: „Denken Sie daran: Vor 25 Jahren war noch eines von 10.000 Kindern von Autismus betroffen. Heute ist es eines von 36 Kindern. Stimmt da etwas nicht? Ich denke schon. Robert und ich, wir werden es herausfinden.“

Er warb bei der Gelegenheit auch noch einmal für seine Pläne für die Abteilung für effizientes Regieren, die von Elon Musk geleitet werden soll.

Trump deutete zudem seine Bereitschaft an, sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu treffen, um über die Beendigung des Krieges in der Ukraine zu sprechen. Unter seiner Regierung soll eine neue Ära des „Friedens, des Wohlstands und der nationalen Größe“ eingeläutet werden. Er versprach, dafür Steuern und Preise zu senken sowie die Inflation zu bekämpfen. Zudem soll die Produktion wieder in die Vereinigten Staaten zurückgeholt werden.

Damit bekräftigte Trump im Wesentlichen seine Ankündigung, welche Maßnahmen er am ersten Tag seiner Präsidentschaft sofort ergreifen möchte.