Trump zum Attentatsversuch: „Gott hat das Undenkbare verhindert“

„Es war Gott allein, der das Undenkbare verhindert hat“, schrieb der ehemalige Präsident am Sonntag in einem Beitrag auf Truth Social. „Wir werden uns nicht fürchten, sondern in unserem Glauben standhaft bleiben und der Bosheit trotzen.“

Später in dem Beitrag drückte Trump seine Liebe für die Familien der anderen Opfer der Schießerei aus, darunter ein Feuerwehrmann, der starb, und zwei weitere, die verletzt wurden.

„In diesem Moment ist es wichtiger denn je, dass wir zusammenstehen und unseren wahren Charakter als Amerikaner zeigen, indem wir stark und entschlossen bleiben und nicht zulassen, dass das Böse gewinnt“, schrieb er in seinem Beitrag.

Viele Republikaner glauben an göttlichen Schutz

Der republikanische US-Senator Marco Rubio, ein potenzieller Kandidat für Trumps Vizepräsidentschaft, schrieb auf X, dass „Gott Präsident Trump beschützt hat“, und fügte ein Bild des ehemaligen Präsidenten mit blutüberströmtem Gesicht und erhobener Faust hinzu.

Carlos Antonio Gimenez, republikanischer Abgeordneter, stimmte dem zu und sagte dem US-Sender „Fox News“, dass der ehemalige Präsident durch „die Gnade Gottes“ nicht schwer verwundet oder getötet wurde. Die republikanische Abgeordnete Cory Mills sagte, dass „göttliche Intervention“ und Gottes „schützende Hand“ den Attentatsversuch vereitelten.

Der republikanische Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, schrieb, dass es Gott war, der „Präsident Trump gestern beschützt hat“, während er dem US-Sender „NBC News“ sagte, er hoffe, dass die Politiker die politische Rhetorik nach dem Attentat abschwächen können.

„Gestern gab es Wunder, und ich denke, die Hand Gottes war auch im Spiel“, sagte der republikanische Mehrheitsführer des Repräsentantenhauses, Steve Scalise, am Sonntag gegenüber „Fox News“ und erinnerte daran, dass er selbst während einer Veranstaltung des Baseballteams des Kongresses im Jahr 2017 angeschossen und verwundet wurde. „Sie können nur einen Zentimeter weiter sehen und wir haben eine ganz andere Unterhaltung“, schrieb er.

Das Video des Vorfalls zeigt, wie der ehemalige Präsident auf der Kundgebung spricht und dann seinen Kopf leicht dreht, bevor er am rechten Ohr getroffen wird. Einige Republikaner, darunter der stellvertretende Gouverneur von Texas, Dan Patrick, merkten an, dass die leichte Drehung seines Kopfes ihm möglicherweise das Leben gerettet hat, und vermuteten, dass göttliche Intervention im Spiel sei.

„Durch die geringste Drehung Ihres Kopfes in einer bloßen Mikrosekunde oder den Schutz eines Teleprompters“, schrieb Patrick, der sich in einem Social-Media-Post an den ehemaligen Präsidenten wandte, „wurde Ihr Leben durch die Gnade eines barmherzigen und heiligen Gottes verschont.“

Feuerwehrmann getötet, weitere Opfer stabil

Wie das FBI am Sonntag mitteilte, handelt es sich bei dem mutmaßlichen Schützen um den 20-jährigen Thomas Matthew Crooks aus dem Dorf Bethel Park in Pennsylvania, etwa eine Stunde von der Kundgebung entfernt. Ein Motiv wurde bisher nicht bekannt gegeben.

Der Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, identifizierte am Sonntag das getötete Opfer als den 50-jährigen Corey Comperatore, der sich auf seine Frau und seine Töchter stürzte, als der Schütze auf der Kundgebung das Feuer eröffnete.

In einer später veröffentlichten Erklärung der Pennsylvania State Police wurden die verletzten Opfer als der 57-jährige David Dutch aus New Kensington (Pennsylvania) und der 74-jährige James Copenhaver aus Moon Township (Pennsylvania) identifiziert. Beide befinden sich in einem stabilen Zustand.

„Die Opfer und ihre Familien sind heute in unseren Gedanken“, sagte der Polizeipräsident von Pennsylvania, Oberst Christopher Paris, in einer Erklärung. „Die Pennsylvania State Police arbeitet weiterhin unermüdlich an der Seite unserer Partner auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene, während die Ermittlungen weitergehen.

