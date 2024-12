Trump zurück auf der Weltbühne – Nehammer macht Selenskyj ein Angebot

Schlechtes Wetter hat dazu geführt, dass im Vorfeld der Zeremonie einige Planänderungen vorgenommen werden mussten. Am Ende bekam Frankreich jedoch die feierliche Wiedereröffnung der 2019 bei einem Brand schwer beschädigten Kathedrale Notre-Dame, die das Land sich erhofft hatte.

Die weltweite Aufmerksamkeit galt jedoch nicht nur der Wiedererstehung der zwischen 1163 und 1345 fertiggestellten katholischen Bischofskirche in Paris. Mit großem Interesse wurde auch der erste internationale Auftritt des designierten US-Präsidenten Donald Trump nach seinem Wahlsieg Anfang November verfolgt.

Trump war auf Anhieb einer der gefragtesten Gesprächspartner am Rande der Feierlichkeiten, die am Samstag, 07. Dezember, begannen. Am Sonntag steht der erste Festgottesdienst seit dem Brand im April 2019 auf der Tagesordnung. Bereits im Vorfeld der Zeremonie besuchte der designierte 47. US-Präsident seinen Amtskollegen Emmanuel Macron im Élysée-Palast.

Der 78-Jährige erklärte bei einem gemeinsamen Pressetermin mit Macron, es sei „eine Ehre, hier zu sein“. Trump verwies auf die Bedeutung französischer Auswanderer in die USA, deren Nachfahren noch heute als „talentierte, dynamische Menschen“ großen Respekt genießen.

Macron wiederum erinnerte an die Tage des Brandes von Notre-Dame und daran, dass Trump damals Präsident gewesen war. Er würdigte dessen „Solidarität und unmittelbare Reaktion“ in Anbetracht des Feuers. Der designierte US-Präsident erwähnte „gute Zeiten“ und „gemeinsame Erfolge“, die Frankreich und die USA historisch erzielt hätten. Nun sei man wieder zusammen gefordert:

„Die Welt spielt ein bisschen verrückt, wir werden darüber sprechen.“

Macron hatte außerdem einen kurzen Gesprächstermin arrangiert, an dem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilnahm. Über die Inhalte der Unterredung gaben die Beteiligten keine Auskunft. Der ukrainische Präsident sprach von einem „guten und konstruktiven Treffen“. Trump hatte jedoch im Wahlkampf mehrfach angekündigt, ein rasches Ende des Krieges zwischen der Ukraine und Russland herbeizuführen.

Wie genau der Lösungsansatz des Präsidenten aussieht und welche Strategie er für Verhandlungen mit dem Kreml wählen will, ist ungewiss. Allerdings deutet vieles darauf hin, dass er eine Waffenstillstandslösung anstrebt, die an die Situation in Korea oder auf Zypern erinnert.

Die Ukraine würde die Realität der Kontrolle der Russischen Föderation über Teile ihres ursprünglichen Staatsgebiets akzeptieren, bei Offenhalten einer Statusänderung auf diplomatischem Wege. Im Gegenzug müsste der Kreml sich verpflichten, keine weiteren Teile des Landes anzugreifen. Ein Streitthema wird die von Kiew angestrebte Mitgliedschaft in der NATO sein. Selenskyj fordert diese für die noch unter seiner Kontrolle stehenden Gebiete.

Dass der Wunsch nach einem baldigen Beginn von Friedensgesprächen in der EU an Anhängern gewinnt, deutet Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer an. Dieser machte dem ukrainischen Staatschef Selenskyj das Angebot, Wien als möglichen Schauplatz für Friedensgespräche zu nutzen.

Thank you for the good and in-depth conversation we just had in Paris, President @ZelenskyyUa. We talked about intensifying our joint efforts to achieve a comprehensive, just and lasting peace. As the capital of a neutral country, Vienna is always ready to host future peace… pic.twitter.com/BAqCRvh6cc

— Karl Nehammer (@karlnehammer) December 7, 2024