Trumps jüngster Sohn erstmals auf Wahlkampfveranstaltung seines Vaters gesichtet

„Das ist das erste Mal, dass er das tut“, sagte der ehemalige Präsident Trump über seinen Sohn Barron Trump, als dieser aufstand und während eines langen Applauses winkte.

„Du bist ziemlich beliebt; er könnte beliebter sein als Don und Eric“, sagte Trump und bezog sich dabei auf seine beiden älteren Söhne, Donald Trump Jr. und Eric Trump.

„Also, Barron, schön, dass du da bist. Willkommen in der Szene, Barron“, sagte der ehemalige Präsident. „Er hatte ein so schönes, einfaches Leben. Jetzt ist es ein bisschen anders.“

Der jüngere Trump gab auf der Kundgebung keine öffentlichen Kommentare ab, sondern winkte nur, zeigte den anderen Teilnehmern der Kundgebung die Daumen nach oben und drückte seine Faust.

Nach dem Ende der Kundgebung am 9. Juli postete der ehemalige Präsident Fotos, auf denen sein Sohn der Menge zuwinkt und die Faust hebt. Er gab keine weiteren Kommentare zu seinem Sohn ab.

Eine politisch aktive Familie

Die älteren Söhne des ehemaligen Präsidenten und seine Tochter Ivanka Trump sind seit dem ersten Wahlkampf ihres Vaters in die Politik involviert und haben im Laufe der Jahre an einer Reihe von Veranstaltungen und Kundgebungen teilgenommen. Ivanka Trump und ihr Ehemann Jared Kushner dienten in der Trump-Regierung als Berater, sind aber derzeit nicht an seiner Wiederwahlkampagne 2024 beteiligt.

Seine andere Tochter, Tiffany Trump, ist nur selten mit ihrem Vater in der Öffentlichkeit aufgetreten, obwohl sie auf dem Parteitag der Republikaner 2016 für ihn sprach.

Barron Trump, der während Trumps Präsidentschaft ein Kind war, hat sich weitgehend aus dem Rampenlicht herausgehalten, seitdem sein Vater in die politische Arena eingetreten war.

Es gab jedoch einige Anzeichen dafür, dass er bei Wahlkampfveranstaltungen stärker in Erscheinung treten könnte, nachdem er Anfang des Jahres 18 Jahre alt wurde. Die Republikanische Partei Floridas teilte mit, dass er einer der Delegierten des Bundesstaates beim Nationalkonvent der Republikaner sein wird, der nächste Woche in Milwaukee stattfinden soll.

Die ehemalige First Lady Melania Trump, Barron Trumps Mutter, gab jedoch kurz darauf eine Erklärung ab, dass er nicht daran teilnehmen werde.

„Obwohl Barron sich geehrt fühlt, von der Republikanischen Partei Floridas als Delegierter ausgewählt worden zu sein, lehnt er seine Teilnahme aufgrund früherer Verpflichtungen bedauerlicherweise ab“, hieß es in einer Erklärung des Büros der ehemaligen First Lady im Mai.

„Politische Ratschläge“

Etwa zur gleichen Zeit sagte der ehemalige Präsident Trump in einem Radiointerview, dass sein Sohn ihm manchmal politische Ratschläge gebe.

„Er ist ein toller Kerl. Er ist ein bisschen groß, das kann ich Ihnen sagen. Er ist groß, aber ein gut aussehender Mann, und er ist wirklich ein großartiger Student und er mag Politik. Es ist schon komisch, wenn er mir manchmal sagt: ‚Dad, das musst du tun‘“, sagte der ehemalige Präsident im Mai dem US-Talk-Radio „1210 WPHT“ in Philadelphia und fügte hinzu, dass sein Sohn bald aufs College gehen werde.

Auch die ehemalige First Lady hat sich während des Präsidentschaftswahlkampfes 2024 im Vergleich zum Wahlkampf 2016 weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. In einem Interview mit US-Sender „Fox News“ bestätigte Melania Trump letztes Jahr, dass sie die Bemühungen ihres Mannes um die Wiederwahl unterstütze.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Barron Trump Attends His Father’s Florida Rally in Campaign Debut“. (deutsche Bearbeitung jw)