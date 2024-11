Trumps stille Strategin: Susie Wiles wird erste Stabschefin des Weißen Hauses

Der designierte Präsident Donald Trump hat die Co-Vorsitzende seines Wahlkampfteams, Susie Wiles, zu seiner Stabschefin im Weißen Haus ernannt. Damit ist die erfahrene politische Strategin die erste Frau in dieser Position und wird bald eine der mächtigsten Frauen in Washington, D.C. sein.

Wiles half Trump, den Bundesstaat Florida in den Jahren 2016 als auch 2020 zu gewinnen, bevor sie ihm in diesem Jahr zum Sieg bei der Präsidentschaftswahl verhalf.

Wiles, die in der Politik Floridas weitaus mehr Erfahrung hat als in Washington, wird zugeschrieben, dass sie der Trump-Kampagne Disziplin und Besonnenheit verlieh.

Lesen Sie auch Trumps erste Personalentscheidung – das sind mögliche Namen für das Kabinett

„Susie Wiles hat mir gerade dabei geholfen, einen der größten politischen Siege in der amerikanischen Geschichte zu erringen, und war ein wesentlicher Bestandteil meiner erfolgreichen Wahlkampagnen 2016 und 2020“, sagte Trump in einer Erklärung vom 7. November.

Wiles äußert sich selten öffentlich und lehnte es auch ab, in der Wahlnacht zu sprechen.

Sechs Meilensteine markieren Wiles Weg in ihre neue Top-Position:

Von Washington nach Florida

Wiles begann ihre politische Karriere im Jahr 1979 als Mitarbeiterin des republikanischen Abgeordneten Jack Kemp. Anschließend arbeitete sie als stellvertretende Planungsdirektorin für die Präsidentschaftskampagne von Ronald Reagan im Jahr 1980, bevor sie nach seinem Wahlsieg von 1981 bis 1982 als Assistentin des Präsidenten tätig war. Wiles blieb in der Exekutive und arbeitete bis zum Jahr 1983 als Sonderassistentin des Arbeitsministers Raymond J. Donovan.

Von 1983 bis 1986 war sie Partnerin in der in Jacksonville, Florida, ansässigen Regierungsberatungsfirma Summerall, Smith & Wiles.

Im Jahr 1988 kehrte Wiles nach Washington zurück und arbeitete als stellvertretende Geschäftsführerin für die Wahlkampagne von Dan Quayle, dem Vizepräsidentschaftskandidaten des Republikaners George H.W. Bush, der im selben Jahr zum Präsidenten gewählt wurde. Anschließend schloss sie sich der republikanischen Abgeordneten Tillie K. Fowler an und war von 1992 bis 1995 als Leiterin des Wahlkreisbüros tätig.

Von 1995 bis 1996 war Wiles außerdem leitende Angestellte im Büro des republikanischen Bürgermeisters von Jacksonville, John Delaney, bevor sie zu seiner Stabschefin befördert wurde.

Republikanische Wahlerfolge

Von 2004 bis 2009 war Wiles als Leiterin der Kommunikationsabteilung im Büro des Bürgermeisters von Jacksonville, John Peyton, tätig.

Danach begann sie, erfolgreich Kampagnen für eine Reihe von Schwergewichten der Republikaner zu leiten.

Die erste war die Leitung von Rick Scotts Gouverneurswahlkampf im Jahr 2010, Jahre bevor er einer der US-Senatoren Floridas wurde. Scott hatte bei dieser Wahl einen schweren Stand, da er die Kritik an dem massiven Medicare-Betrug seines früheren Unternehmens abwehren musste und seinen demokratischen Gegenkandidaten, Alex Sink, nur knapp mit etwas mehr als 1 Prozent der Stimmen besiegte.

Wiles schrieb damals auf LinkedIn, dass sie „das Privileg hatte, diese landesweit beachtete Gouverneurskampagne vom Startschuss bis zur Amtseinführung zu führen“. Außerdem sei sie aktiv an Gouverneur Scotts Amtseinführung beteiligt gewesen.

Als der republikanische Senator Mitt Romney aus Utah im Jahr 2012 für das Präsidentenamt kandidierte, war Wiles Co-Vorsitzende seines Beratungsausschusses in Florida. Außerdem leitete sie im Jahr 2012 kurzzeitig die Präsidentschaftskampagne des ehemaligen Gouverneurs von Utah, Jon Huntsman.

Einige schreiben Wiles auch die Rettung der Gouverneurskampagne von Ron DeSantis im Jahr 2018 zu, als DeSantis noch ein wenig bekannter Kongressabgeordneter war. Sie arbeitete von September 2018 bis Januar 2019 als seine leitende Beraterin.

Beitritt zur Trump-Kampagne

Wiles traf Trump im Sommer 2015 während der Vorwahlen der Republikaner im Trump Tower in New York City. Trump zögerte, sich auf einen Sieg in Florida festzulegen, der bei den vergangenen beiden Präsidentschaftswahlen an den Demokraten Barack Obama gegangen war.

Trump ernannte Wiles später zur Co-Vorsitzenden seiner Florida-Wahlkampagne, und die langjährige Mitarbeiterin half ihm, in zwei aufeinanderfolgenden Wahlen im Sunshine State zu gewinnen, bevor die Republikaner ab dem Jahr 2021 einen deutlichen Vorteil bei der Wählerregistrierung gegenüber den Demokraten in Florida erlangten.

Im März 2021 stellte Trump Wiles als Geschäftsführerin seines Save America Leadership PAC ein. Dann leitete Wiles zusammen mit Chris LaCivita gemeinsam Trumps Präsidentschaftskampagne für die Wahl 2024.

Insbesondere drängte Wiles Trump, seine Äußerungen über die Integrität der Wahl im Jahr 2020 begrenzen, und half dabei, dass er seinen früheren Widerstand gegen die Briefwahl rückgängig machte, was für den Sieg des designierten Präsidenten in diesem Jahr von entscheidender Bedeutung war. Laut der University of Florida haben in diesem Jahr im Vergleich zu 2020 mehr Republikaner vorzeitig und per Briefwahl gewählt.

Lesen Sie auch 53 Millionen Dollar: Rekordspenden für Wahlkampf von Trump nach Schuldspruch

Stilles Wasser

Wiles wird zugeschrieben, ein stilles Wasser in der Trump-Welt zu sein – eine Top-Beraterin, die im Hintergrund bleibt und sich nicht ins Rampenlicht drängt. Als Trump in der Wahlnacht seine Siegesrede hielt, versuchte er, die langjährige politische Strategin dazu zu bringen, ein paar Worte über den Wahlkampf zu sagen, aber sie lehnte ab. LaCivita sprach stattdessen.

„Susie hält sich gerne im Hintergrund, das kann ich Ihnen sagen. Das Eis-Baby. Wir nennen sie das Eis-Baby. Susie hält sich gerne im Hintergrund. Sie ist nicht im Hintergrund“, fügte Trump hinzu, „Danke, Susie.“

Kurz vor dem Wahlsieg jedoch brach Wiles ihr übliches Schweigen und gab eine öffentliche Erklärung als Antwort auf den Milliardär und Geschäftsmann Mark Cuban ab, der im Fernsehen sagte, dass Trump nie in der Nähe von „starken, intelligenten Frauen“ gesehen werde.

„Mir wurde gesagt, dass @mcuban Hilfe benötigt, um die starken und intelligenten Frauen zu identifizieren, die Präsident Trump umgeben. Nun, hier sind wir! Ich bin stolz darauf, diese Kampagne zu leiten. Mit freundlichen Grüßen von @Linda_McMahon, Vorsitzende für Übergangspolitik, und @LaraLeaTrump, RNC Co-Chair“, schrieb Wiles in einem Beitrag auf X.

Beraterin und Lobbyistin

Während ihrer viereinhalb Jahrzehnte andauernden politischen Karriere war Wiles auch als politische Beraterin und Lobbyistin tätig.

Zwischen den Jahren 2001 und 2004 war sie Partnerin bei Wiles Consulting Inc., das „Regierungs- und Kommunikationsberatung für eine Vielzahl von Kunden“ anbot. Von 2011 bis 2022 war Wiles in Jacksonville geschäftsführende Gesellschafterin von Ballard Partners, Floridas größtem Unternehmen für Regierungsangelegenheiten. Ballard Partners vertritt lokale und nationale Kunden, darunter das Versicherungsunternehmen BlueCross BlueShield of Florida.

Seit dem Jahr 2011 ist Wiles Partnerin bei Right Coast Strategies, einer PR-Firma für Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation und Direktmarketing, die in Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Footballspieler Tony Boselli von Jacksonville Jaguars gegründet wurde.

Wiles hat sich kürzlich für das Tabakunternehmen Swisher International eingesetzt und ist Co-Vorsitzende des Lobbying-Riesen Mercury Public Affairs. Zu den Kunden von Mercury gehören AT&T, die Botschaft von Katar und SpaceX.

„Susie ist eine erfahrene Kampagnenstrategin mit der Fähigkeit, bei jedem Thema den Finger am Puls der Zeit zu haben und ihre Erkenntnisse und Wahrnehmung effektiv zu nutzen, um erfolgreiche Ergebnisse zu erzielen“, sagte Mercury-Gesellschafterin Ashley Walker in einer Erklärung vom Februar 2022.

Tochter des verstorbenen NFL-Kommentator Pat Summerall

Wiles‘ Vater war der verstorbene National-Football-League-Kommentator Pat Summerall. Summerall, der von 1952 bis 1961 als Kicker für die Chicago Cardinals und die New York Giants spielte, kommentierte mehr Super Bowls als jeder andere Sprecher in der Geschichte und war mehr als 20 Jahre lang die unverkennbare Stimme der Golf- und Tennisberichterstattung des US-Senders „CBS Sports“.

Wiles war eines der drei Kinder von Summerall und wuchs in New Jersey auf. Abgeordneter Kemp, der Wiles ihren ersten Job in der Politik verschaffte, war einer von Summeralls Teamkollegen bei den New York Giants.

Summerall kämpfte mit Alkoholismus und schrieb später seiner Tochter zu, dass sie ihn dazu gedrängt habe, sich in eine Entzugsklinik zu begeben und trocken zu werden.

„Ich war nicht viel für meine Kinder da, aber Susans Brief machte deutlich, dass ich ihnen auch in meiner Abwesenheit wehgetan hatte“, schrieb Summerall in seinen Memoiren und fügte hinzu, dass sich die beiden später im Leben näher kamen.

Nach Summeralls Tod im Jahr 2013 beschrieb Wiles ihn als „einen außergewöhnlichen Mann und einen wunderbaren Vater“.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „6 Things to Know About Susie Wiles, Trump’s Next Chief of Staff“. (deutsche Bearbeitung jw)