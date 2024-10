Trumps Truth Social übertrumpft den Wert von Musks X

Die Social-Media-Plattform Truth Social des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ist nach einem jüngsten Anstieg des Aktienkurses ihres Mutterunternehmens nun mehr wert als Elon Musks Plattform X. In den vergangenen vier Wochen verzeichnete die Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) ein Plus von 220 Prozent, was etwa 35 US-Dollar pro Aktie entspricht. Am 30. Oktober wurde die Aktie von DJT bei rund 51 Dollar gehandelt.

Das Unternehmen wird mittlerweile auf mehr als zehn Milliarden US-Dollar geschätzt, nachdem sich sein Aktienkurs seit Ende September mehr als vervierfacht hat. Das privat gehaltene Unternehmen X Holdings Corp., das vormals als Twitter bekannt war, wird dagegen auf etwa 9,4 Milliarden US-Dollar geschätzt, basierend auf der letzten Bewertung der Investmentgruppe Fidelity.

Seit ihrem Börsengang im März war der Aktienkurs von Trumps mehrheitlich kontrolliertem Unternehmen besonders volatil und reagierte häufig auf Berichte in den Medien über den Ex-Präsidenten. Als eine Jury ihn am 31. Mai in New York wegen 34 Anklagepunkten der Fälschung von Geschäftsunterlagen verurteilte, fiel der Aktienkurs. Im September erreichte die Aktie ein Tief von etwa 12 US-Dollar, was das Unternehmen auf drei Milliarden US-Dollar bewertete. Seitdem hat der Kurs jedoch stetig zugelegt.

Attentatsversuch treibt Aktienkurs hoch

Nach einem Attentatsversuch auf Trump am 13. Juli stieg der Aktienkurs um mehr als 60 Prozent. Der jüngste Anstieg könnte auf die bevorstehende Präsidentschaftswahl am 5. November zwischen Trump, dem republikanischen Kandidaten, und seiner demokratischen Herausforderin, Vizepräsidentin Kamala Harris, zurückzuführen sein.

Trump besitzt laut Unterlagen der US-Börsenaufsichtsbehörde rund 115 Millionen Aktien des Unternehmens. Durch den Kursanstieg hat sich auch sein Vermögen erhöht; laut Forbes beträgt es nun etwa acht Milliarden Dollar.

Vergleich mit anderen Unternehmen

Als Musk die Plattform X, die damals noch Twitter hieß, im Oktober 2022 übernahm, wurde das Unternehmen auf rund 44 Milliarden US-Dollar geschätzt. Zu dieser Zeit bewertete Fidelity Investments seinen Anteil auf 19,7 Millionen Dollar. In einer jüngsten behördlichen Einreichung bezifferte der Blue Chip Growth Fund von Fidelity den Wert seines Anteils an X Holdings auf etwa 4,2 Millionen US-Dollar.

Andere Unternehmen, die inzwischen weniger wert sind als Trump Media, sind unter anderem Caesars Entertainment, Match Group, Walgreens Boots Alliance und Hasbro, der Hersteller des Monopoly-Spiels.

Musk und Trump: Eine neue Allianz

Trump startete Truth Social im Jahr 2022, nachdem sein Twitter-Konto von der vorherigen Twitter-Leitung gesperrt worden war und bevor Musk die Plattform übernahm und in X umbenannte. Der Ex-Präsident nutzt Truth Social häufig, um über seinen Wahlkampf zu informieren, republikanische Kandidaten zu unterstützen und Kommentare zu seinen rechtlichen und zivilrechtlichen Verfahren abzugeben. In den vergangenen Monaten ist Trump jedoch wieder zu X zurückgekehrt und nutzt die Plattform inzwischen verstärkt, um seine Kampagne zu bewerben.

Musk hat sich zu einem der prominentesten Unterstützer von Trumps Wiederwahlkampagne entwickelt und mehr als 70 Millionen US-Dollar zugesagt, um Trump zu fördern. Er unterstützt den Ex-Präsidenten seit Juli offiziell und hat vor allem im umkämpften Bundesstaat Pennsylvania für ihn geworben. Kürzlich veranstaltete er mehrere Wahlkampfveranstaltungen (Town Halls), um Trump zu unterstützen.

Das in Sarasota, Florida, ansässige Trump Media hat laut den Angaben der Börsenaufsichtsbehörde finanzielle Schwierigkeiten und kämpft damit, Einnahmen zu erzielen. Im Quartal, das im Juni endete, verzeichnete das Unternehmen einen Verlust von mehr als 16 Millionen US-Dollar, während es nur 837.000 Dollar an Einnahmen generierte.