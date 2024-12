Trumps Weihnachtsbotschaft: „Wir werden Amerika wieder groß machen!“

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat auf Truth Social eine Weihnachtsbotschaft veröffentlicht. Darin bekräftigte er erneut seine Haltung zur Wiedererlangung der Kontrolle über den Panamakanal, zur Integration Kanadas als 51. Staat der USA, zur Übernahme Grönlands sowie zur Entscheidung von Präsident Joe Biden, die Todesurteile von fast 40 Häftlingen umzuwandeln.

„Frohe Weihnachten an euch alle. Auch an die wunderbaren Soldaten Chinas, die liebevoll, aber illegal den Panamakanal betreiben (bei dessen Bau wir vor 110 Jahren, 38.000 Menschen verloren haben)“, begann Trump seine Botschaft auf Truth Social. Er fügte hinzu, dass von den Vereinigten Staaten stets erwartet werde, Milliarden für Reparaturen aufzubringen, ohne dabei ein Mitspracherecht zu haben.

Republikanische Abgeordnete wie Senator Marco Rubio und der ehemalige Abgeordnete Matt Gaetz haben bereits zuvor ihre Besorgnis über den wachsenden Einfluss der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) im Umfeld des Panamakanals geäußert.

Lesen Sie auch Ethikausschuss enthüllt brisanten Bericht über Ex-Kongressabgeordneten Matt Gaetz

Das in Hongkong ansässige Unternehmen Hutchison Ports PPC betreibt seit 1997 den Hafen Balboa auf der Pazifikseite sowie den Hafen Cristóbal am Atlantikzugang des Panamakanals. Die Verträge für beide Häfen wurden vor zwei Jahren bis zum Jahr 2047 verlängert. Zudem trat Panama im Jahr 2017 der „Belt and Road Initiative“ (BRI) der Kommunistischen Partei Chinas bei.

Trump kündigte außerdem seinen Kandidaten für das Amt des US-Botschafters in Panama an: Kevin Marino Cabrera, Kommissar des Bezirks Miami-Dade und Sohn kubanischer Exilanten. „Nur wenige verstehen die lateinamerikanische Politik so gut wie Kevin“, schrieb Trump auf Truth Social. „Er wird einen fantastischen Job machen und die Interessen unserer Nation in Panama vertreten!“

Avancen an Kanada und Grönland

Anschließend wünschte der designierte US-Präsident dem kanadischen Premierminister, den er erneut als „Gouverneur Justin Trudeau“ bezeichnete, ein frohes Weihnachtsfest. „Wenn Kanada unser 51. Staat werden würde, würden die Steuern um mehr als 60 Prozent sinken. Zudem würde sich die Größe seiner Unternehmen sofort verdoppeln. Auch wäre es militärisch besser geschützt wie kein anderes Land auf der Welt“, schrieb er. Dann schlug Trump die Eishockeylegende Wayne Gretzky als Kanadas nächsten Premierminister vor.

Trump richtete auch Weihnachtsgrüße an die Bevölkerung Grönlands. Das Land bezeichnete er als eine Insel, die für die nationale Sicherheit der USA von entscheidender Bedeutung sei. Er meinte, die Grönländer wünschten sich eine engere Präsenz der USA auf deren Insel.

Der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen kündigte am 24. Dezember ein neues Verteidigungspaket in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar für das arktische Gebiet an. Der Zeitpunkt der militärischen Aufstockung im Zusammenhang mit Trumps Äußerungen – Grönland kaufen zu wollen – bezeichnete Poulsen als „Ironie des Schicksals“. „Wir haben jahrelang nicht genug in die Arktis investiert. Jetzt planen wir eine stärkere Präsenz“, erklärte Poulsen.

Keine Weihnachtsgrüße für verurteilte Straftäter

An der Heimatfront wünschte der designierte Präsident den „linksradikalen Verrückten“ frohe Weihnachten. Diese versuchten seiner Meinung nach, das Gerichtssystem und die Wahlen zu manipulieren. Trump erklärte, diese Verrückten würden „immer hinter den großartigen Bürgern und Patrioten der Vereinigten Staaten her sein, aber insbesondere hinter ihrem politischen Gegner, mir.“

Einer Gruppe jedoch verweigerte Trump seine Weihnachtswünsche: den 37 Todeskandidaten, deren Urteile Präsident Joe Biden am 23. Dezember in lebenslange Haft umgewandelt hatte.

„Den 37 gewalttätigsten Verbrechern, die getötet, vergewaltigt und geplündert haben wie kaum jemand vor ihnen, … weigere ich mich, ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen … sondern sage stattdessen: Fahrt zur Hölle!“, schrieb Trump.

Er fügte hinzu: „Wir hatten die größte Wahl in der Geschichte unseres Landes. Ein helles Licht leuchtet jetzt über den USA. In 26 Tagen werden wir Amerika wieder groß machen. Frohe Weihnachten!“

Frank Fang und Tom Ozimek haben zu diesem Bericht beigetragen.