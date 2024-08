Tschetscheniens Machthaber Kadyrow fährt Tesla-Truck

Tschetscheniens Machthaber Ramsan Kadyrow hat sich in einem Cybertruck von Tesla filmen lassen, auf dessen Dach offenbar ein Maschinengewehr montiert wurde.

Kadyrow veröffentlichte das Video, das ihn bei einer Fahrt durch die tschetschenische Hauptstadt Grosny am Steuer des futuristischen Pick-up-Modells des US-Autobauers zeigt, am Samstag im Onlinedienst Telegram.

In one of the Strangest Videos I have seen in quite awhile; the Head of the Chechen Republic, Ramzan Kadyrov made a Post earlier today showing him driving a Tesla Cybertruck equipped with a Mounted-Machine Gun somewhere in Chechnya. How the Cybertruck got to Chechnya or into the… pic.twitter.com/kySpDCiEvl

— OSINTdefender (@sentdefender) August 17, 2024