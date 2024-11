Türkei: Mann erschießt sieben Menschen und tötet sich selbst

Ein 33-Jähriger hat in der Türkei sieben Menschen erschossen, darunter sechs Mitglieder seiner Familie. Nach Behördenangaben vom Montag wurden an einem See in Istanbul die Leichen der Frau und des zehn Jahre alten Sohnes des Mannes sowie seiner Schwiegermutter entdeckt.

Bereits am Sonntagabend waren vier weitere Opfer tot aufgefunden worden, darunter die Eltern des Todesschützen. Die Leiche des Mannes wurde kurze Zeit später in seinem Auto entdeckt.

Laut dem Schweizer Studienprogramm Small Arms Survey (SAS) kommen in der Türkei mehr als 13,2 Millionen Schusswaffen auf 85 Millionen Einwohner. (afp)