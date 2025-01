Rekordzahl: Über 46.800 irreguläre Migranten im Jahr 2024 auf Kanarischen Inseln angekommen

Der vorherige Höchstwert aus dem Vorjahr von 39.910 wurde nach den am Donnerstag vom spanischen Innenministerium veröffentlichten Zahlen somit deutlich überschritten. Die Ankünfte auf den Kanaren machten 2024 demnach erneut die deutliche Mehrheit der insgesamt 63.970 irregulären Ankünfte von Migranten in Spanien aus.

Der Höchstwert in ganz Spanien war 2018 erreicht worden, damals kamen 64.298 irreguläre Migranten im Land an. Spanien ist in der EU-Migrationskrise zuletzt in den Vordergrund gerückt: Strengere Kontrollen im Mittelmeerraum bewegen nach und mehr Migranten dazu, über die sogenannte Atlantik-Route die gefährliche Reise von Westafrika über ein Teilstück des Atlantischen Ozeans zu den Kanarischen Inseln zu wagen.

Während die Zahl der irregulären Einreisen in die gesamte EU nach Angaben der EU-Grenzschutzagentur bis Ende November 2024 um rund 40 Prozent sank, stiegen die Überfahrten über die Atlantikroute dagegen um 19 Prozent. Insbesondere Menschen aus Mali, Senegal und Marokko nahmen die Überfahrt per Boot auf sich.

Die Atlantik-Route ist enorm gefährlich: Einem Bericht der Nichtregierungsorganisation Caminando Fronteras zufolge starben oder verschwanden zwischen dem Beginn des Jahres 2024 und dem 5. Dezember mindestens 10.457 Migranten auf der Überfahrt nach Spanien. Dies sei ein Anstieg um 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und der höchste Wert seit Beginn der Zählung im Jahr 2007. (afp)