Ukraine meldet Zerstörung von russischem Transportflugzeug im Ural

Die ukrainische Armee hat eigenen Angaben zufolge ein russisches Militärflugzeug in einem weit von der ukrainischen Grenze entfernten Gebiet im Ural zerstört. Das Transportflugzeug sei bereits in der Nacht zum Sonntag an einem Armeeflugplatz in der Region Orenburg zerstört worden, teilte der ukrainische Militärgeheimdienst am Montag im Online-Dienst Telegramm mit. Demnach befand sich das Flugzeug am Flugplatz Orenburg-2, der etwa 1.000 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt liegt.

Es habe sich um ein Flugzeug sowjetischer Bauart vom Typ Tupolew Tu-134 gehandelt, mit denen üblicherweise Führungskräfte des russischen Verteidigungsministeriums befördert würden, hieß es weiter. Der Militärgeheimdienst veröffentlichte Bilder, die ein brennendes Flugzeug zeigten. Er sprach von einem Brandanschlag.

Die russischen Behörden äußerten sich zunächst nicht zu dem Vorfall.

Kiew greift immer wieder Ziele auf russischem Gebiet an. Die Ukraine zielt damit eigenen Angaben zufolge auf militärische und industrielle Infrastruktur, die Russland für seinen Krieg in der Ukraine dienen. Seit Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 hat Moskau Hunderte von Menschen wegen angeblicher Sabotage- und Brandanschläge auf Militär-, Eisenbahn- und andere Infrastrukturanlagen festgenommen. (afp/red)