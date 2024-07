Die „Ukrainische Legion“ in Polen

Die Ukraine will für eine „Ukrainische Legion“ im europäischen Ausland lebende männliche Staatsbürger im wehrfähigen Alter gewinnen. Dafür soll eine in Polen stationierte Einheit namens „Ukrainische Legion“ ins Leben gerufen werden, wie das Verteidigungsministerium am Mittwoch in Kiew mitteilte. Schätzungen aus Kiew zufolge halten sich derzeit rund 300.000 Ukrainer im wehrfähigen Alter in Polen auf.

Mit bester Ausrüstung ausstatten

„Wir rufen alle Ukrainer in Europa auf, sich der Ukrainischen Legion anzuschließen. Ihr Beitrag ist von unschätzbarem Wert in unserem Kampf für Freiheit und Unabhängigkeit“, erklärte Verteidigungsminister Rustem Umerow.

Nach Angaben des Ministers sollen die Mitglieder der neuen Einheit in Polen ausgebildet und mit der besten Ausrüstung ausgestattet werden. Die Initiative ist Teil des bilateralen Sicherheitsabkommens, das der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der polnische Ministerpräsident Donald Tusk Anfang der Woche in Warschau unterzeichnet hatten.

Die Regierung in Warschau äußerte sich zunächst verhalten zu der Initiative. Aktuell sei es „noch zu früh, über Einzelheiten zu sprechen“, erklärte der Pressedienst des polnischen Verteidigungsministeriums am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Das Thema sei Gegenstand von Gesprächen zwischen den Verteidigungsministerien beider Länder.

Die meisten vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchteten Menschen leben in Deutschland und Polen. Unter ihnen sind viele Männer, die einer Einberufung in die Armee entgehen wollten.

Nach mittlerweile fast zweieinhalb Jahren Krieg leidet die ukrainische Armee unter einem akuten Mangel an Soldaten. Im Mai war deshalb ein neues Gesetz verabschiedet worden, durch welches das Einberufungsalter von Reservisten von 27 auf 25 Jahre herabgesetzt wurde. (afp/red)