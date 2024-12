Ukrainischer Präsident Selenskyj trifft CIA-Chef Burns in Kiew

„Bill Burns hat der Ukraine seinen letzten Besuch als CIA-Direktor abgestattet“, gab Selenskyj am Samstag im Onlinedienst Telegram bekannt. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 sei er häufig mit Burns zusammengetroffen, fügte der Präsident hinzu. Die meisten Treffen hatten die Regierungen in Kiew und Washington allerdings geheim gehalten.

„Er und ich hatten während dieses Krieges viele Treffen und ich bin dankbar für seine Hilfe“, erklärte Selenskyj. „Normalerweise werden solche Treffen nicht öffentlich bekannt gegeben, und alle unsere Treffen – in der Ukraine, in anderen europäischen Ländern, in Amerika und in anderen Teilen der Welt – fanden ohne offizielle Informationen statt.“ Selenskyj veröffentlichte ein Foto, auf dem er Burns die Hand schüttelt.

Das letzte bestätigte Treffen zwischen Selenskyj und Burns hatte im Sommer 2023 stattgefunden. Mit dem Amtsantritt des designierten US-Präsidenten Donald Trump am 20. Januar wird Burns den mächtigen Posten des CIA-Direktors aufgeben. (afp)