Ungarns EU-Ratsvorsitz: Die Sicherheit der Lebensmittelversorgung nicht aufs Spiel setzen

Die Weiterentwicklung der EU-Agrarpolitik ist eine der wichtigsten Prioritäten der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft, welche bis Ende Dezember andauert. Der ungarische Landwirtschaftsminister István Nagy gab im Oktober auf dem Europäischen Bauernkongress in Bukarest, Rumänien, einen Überblick über die „Ziele und Erfolge“ des ungarischen Ratsvorsitzes.

„Die Interessen der Landwirte müssen wieder in den Mittelpunkt der EU-Agrarpolitik gestellt werden. Das scheinen die Brüsseler Entscheidungsträger in den letzten Jahren aus den Augen verloren zu haben“, sagte Nagy auf der Konferenz.

Deshalb habe sich die ungarische EU-Ratspräsidentschaft zum Ziel gesetzt, einen umfassenden strategischen Vorschlag auszuarbeiten, der sich speziell auf die Interessen der Landwirte konzentriert.

Im September 2023 hat die Europäische Kommission einen „strategischen Dialog über die Zukunft der Landwirtschaft“ einer Expertenkommission in Auftrag gegeben, um zu ermitteln, wie die EU-Agrarförderung reformiert werden könnte und sollte. Unter der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft wird jedoch nun ein weiteres Dokument erstellt, da mehrere Mitgliedstaaten die Empfehlungen der Experten für inakzeptabel halten. Der ungarische Ratsvorsitz hofft, so eine Alternative zum Vorschlag der Kommission anbieten zu können.

Das Kernproblem liege laut der EU-Expertenkommission darin, dass die landwirtschaftliche Politik es nicht schafft, die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Produktion mit den Anforderungen an den Umwelt- und Klimaschutz in Einklang zu bringen. Die Landwirte können ihre Tätigkeiten nicht angemessen finanzieren, während sie gleichzeitig den umweltrechtlichen Vorgaben gerecht werden sollen. Infolgedessen steht die Landwirtschaft sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus ökologischer Sicht unter Druck.

Nach den Europawahlen, so Ungarns Landwirtschaftsminister, habe der grüne „Wahnsinn“ neuen Auftrieb erhalten. Dies könne zu einem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Landwirtschaft führen. Es sei dringend notwendig, dagegen zu handeln.

Der Agrarsektor in Europa sieht sich derzeit mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert: geopolitische Instabilität, extreme Wetterereignisse, unfairer Wettbewerb, hohe Inputkosten, unfaire Entlohnung und zunehmende Bürokratie – wie es eine spanische Organisation für genossenschaftliche Landwirtschaft beschrieb, die am Europäischen Bauernkongress teilnahm.

Nagy betonte, dass viele offene Fragen beantwortet werden müssen. Besonders ob ukrainisches Getreide mit oder ohne Zölle eingeführt wird, ob es in begrenzten oder unbegrenzten Mengen eingeführt wird und was mit flächengebundenen, tierschutz- oder produktionsabhängigen Subventionen geschehen soll.

Auf dem Europäischen Bauernkongress stellte der Minister im Namen der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft die geplanten Maßnahmen vor mehr als 450 europäischen Landwirten, Politikern und Gewerkschaftsvertretern aus mehreren Ländern vor.

