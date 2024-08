US-Abgeordneter: Trump-Attentäter besaß verschlüsselte Konten in mehreren Ländern

Der Mann, der während einer Kundgebung in Pennsylvania Schüsse auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump abfeuerte, hatte verschlüsselte Konten in mehreren Ländern, so ein Mitglied der Taskforce des US-Repräsentantenhauses, die das versuchte Attentat untersucht.

„Wir haben noch nicht viel über diese Konten in Übersee erfahren“, sagte der republikanische Abgeordnete Michael Waltz auf einer Pressekonferenz in Chicago am 21. August. „Wir wissen, dass sie sich in […] Belgien, Neuseeland und Deutschland befanden.“ Waltz ist Mitglied der Task Force zum versuchten Mord von Donald J. Trump.

FBI-Beamte hatten zuvor veröffentlicht, dass Crooks verschlüsselte Messaging-Anwendungen nutzte.

„Warum braucht ein 19-jähriger Junge, der im Gesundheitswesen arbeitet, verschlüsselte Plattformen, die nicht einmal in den Vereinigten Staaten, sondern im Ausland angesiedelt sind, wo die meisten terroristischen Organisationen wissen, dass es für unsere Strafverfolgungsbehörden schwieriger ist, hineinzukommen?“ fragte Waltz. Diese Frage sei noch nicht beantwortet, schloss er ab.

Waltz und andere Mitglieder bereiteten sich darauf vor, später ein Briefing von FBI-Beamten über die Ermittlungen der Behörde im Zusammenhang mit dem versuchten Attentat auf Trump am 13. Juli zu erhalten.

Er sagte, die Mitglieder der Task Force hätten darüber diskutiert, dass die Behörden Informationen weitergeben sollten, sobald sie sie aufgedeckt hätten, und nicht warten sollten, bis die endgültigen Berichte über die Ermittlungen fertig seien.

„Sie müssen Informationen weitergeben, sobald sie darauf stoßen, denn dies war kein Einzelfall. Die Drohungen gehen weiter“, sagte Waltz.

Ein FBI-Sprecher teilte der The Epoch Times in einer E-Mail mit: „Wir haben zwar keinen Kommentar zu dem Briefing, aber das FBI hat die Öffentlichkeit regelmäßig über den Stand der Ermittlungen informiert, indem es Erklärungen veröffentlichte, Pressegespräche abhielt und vor dem Kongress Zeugnis ablegte.“

Das FBI verlinkte auf eine Seite, aus der hervorging, dass deren letzte Aktualisierung am 30. Juli erfolgte. Auf eine Anfrage zur Stellungnahme reagierte der US-Geheimdienst nicht.

Fragliche Einzeltätertheorie

Um mögliche internationale Verbindungen und die Komplexität der Bedrohungen zu verdeutlichen, wies Waltz auf die jüngsten Anklagen gegen einen pakistanischen Staatsbürger hin. Dieser Mann, Asif Merchant, wurde im Zusammenhang mit einem vereitelten Plan zur Ermordung von Amtsträgern in den Vereinigten Staaten angeklagt. Die Behörden gaben an, dass er 5.000 Dollar (rund 4.500 Euro) als Vorschuss an Personen gezahlt hat, die er für Auftragskiller hielt, die aber verdeckte FBI-Agenten waren.

Waltz sagte auch, er sei beunruhigt darüber, dass die Beamten, die den Sicherheitsplan für Trumps Kundgebung im Juli erstellt hatten, nicht disziplinarisch belangt worden seien.

Der amtierende Direktor des Secret Service, Ronald Rowe Jr., sagte dem Kongress im Juli, dass Disziplinarmaßnahmen folgen könnten, sobald die Behörde ihre interne Untersuchung der Situation abgeschlossen habe.

„Das Dach hätte besser abgedeckt werden müssen, und wir werden der Frage auf den Grund gehen, ob es Verstöße gegen die Vorschriften gab“, sagte er.

Rowe fügte später hinzu, dass er keine Echtzeit-Updates zu Disziplinarmaßnahmen geben werde, aber „auf hohem Niveau zumindest eine Art von Erklärung abgeben werde, dass die Leute zur Verantwortung gezogen werden.“

Kimberly Cheatle, die Direktorin des Geheimdienstes, die nach dem versuchten Attentat auf Trump zurücktrat, sagte am 22. Juli, dass der erste Bericht des Geheimdienstes über die Sicherheit der Kundgebung in 60 Tagen fertig sein werde.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Trump Shooter Had Encrypted Accounts in Multiple Countries: Congressman“. (deutsche Bearbeitung jw)