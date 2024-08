US-Behörden verhaften chinesischen Demokratieaktivist: Spionage für Peking

Vom prodemokratischen Aktivisten zum Spion für die Regierung in Peking: In den USA wurde Yuanjun Tang verhaftet. Der 67-jährige Tang soll „jahrelang seine Position als führender Vertreter prodemokratischer Aktivisten in den USA“ genutzt haben, „um Informationen für die chinesische Regierung zu sammeln.“

Er soll über Menschen berichtet haben, „die der Volksrepublik China kritisch gegenüberstehen, sowie über Veranstaltungen, die zur Unterstützung der Demokratie durchgeführt werden“, erklärte US-Staatsanwalt Damian Williams für den südlichen Bezirk von New York. Am 21. August wurde er in New York inhaftiert.

Tang war von 2018 bis mindestens Juni 2023 ein chinesischer Agent. Während dieser Zeit erledigte er auf Anweisung von Chinas oberstem Geheimdienst, dem Ministerium für Staatssicherheit (MSS), sogenannte „Aufgaben“. Das gab FBI-Spezialagent Joshua Ray Willis in einer eidesstattlichen Befragung zu Protokoll.

Lesen Sie auch Spionage aus China in großem Stil: Mindestens 400 Abgeordnete betroffen – Regierung schwieg

Willis beschrieb detailliert Tangs Weg vom Dissidenten zum Spion. Seine Ermittlungen ergaben, dass Tang im Jahr 2018 nach einer Möglichkeit suchte, seine Familie in Festland China zu besuchen, und er dort rekrutiert wurde, um für das MSS zu arbeiten.

Tang, der früher als prodemokratischer Aktivist bekannt war, hatte laut dem Gerichtsdokument an die Demokratiebewegung 1989 in Festland China teilgenommen. Sein Aktivismus machte ihn zur Zielscheibe der Behörden der Kommunistischen Partei Chinas (KPC), die prominente prodemokratische Aktivisten damals „streng bestraften“, so der Bericht des US-Außenministeriums.

Einem Bericht von Amnesty International zufolge wurde Tang am 27. November 1990 von einem chinesischen Gericht wegen seiner Beteiligung an den prodemokratischen Protesten in China im Jahr 1989 zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Er kam aber nach zwölf Jahren frei. Später wurde er erneut inhaftiert, weil er sich an der Chinesischen Demokratischen Partei beteiligt hatte, so die taiwanesische Zeitung „Taipei Times“.

Beim Familienbesuch rekrutiert

Im Jahr 2002 floh Tang nach Taiwan. Von dort aus erhielt er politisches Asyl in den Vereinigten Staaten, wo er weiterhin häufig an Demonstrationen gegen die KPC teilnahm.

Als Tang 2018 versuchte, seine Familie in China zu besuchen, „arrangierte ein Bekannter Tangs virtuelle Bekanntmachung mit dem MSS-Offizier-1“ und verband sie mit einem passwortgeschützten E-Mail-Konto, heißt es in der Gerichtsakte.

Nachdem Tang begonnen hatte, Anweisungen des MSS-Offiziers entgegenzunehmen, soll er seine prodemokratischen und gegen die KPC gerichteten Aktivitäten fortgesetzt haben. Er war eine prominente Persönlichkeit in der chinesischen Dissidentenszene und leitete eine Zweigstelle der Chinese Democracy Party im New Yorker Bezirk Queens.

Lesen Sie auch Spionage aus China in großem Stil: Mindestens 400 Abgeordnete betroffen – Regierung schwieg

Tang gab an, dass er mit dem MSS-Beamten kommunizierte, indem er E-Mail-Entwürfe auf dem Konto hinterließ und Telefonanrufe, Videoanrufe, Audio- und Textnachrichten tätigte. Willis zufolge traf sich Tang mindestens dreimal persönlich mit Mitgliedern des MSS, zweimal in Macau und einmal auf dem chinesischen Festland. Er unterzog sich mindestens einmal einem Lügendetektortest, während er von ihm gesammelte Informationen weitergab.

Dissidenten ausgehorcht

Laut Willis sammelte Tang Informationen über chinesische Dissidenten, pro-demokratische Veranstaltungen in den Vereinigten Staaten und in den USA ansässige Einwanderungsanwälte. Die Weitergabe der Informationen erfolgte unter anderem über ein Mobiltelefon mit einer „Wanze“, die Daten an den MSS-Beamten übertrug, so das Gerichtsdokument.

Zudem richtete er einen Gruppenchat mit etwa 140 Personen ein. An diesen waren bestätigte chinesische Dissidenten und der MSS-Offizier beteiligt. Auch zeichnete er eine große Zoom-Konferenz mit chinesischen Dissidenten in den Vereinigten Staaten, Taiwan und Deutschland im Juni 2020 anlässlich des Jahrestags des Massakers auf dem Platz des Himmlischen Friedens auf.

Willis zufolge nahm Tang Zahlungen des MSS an. Dieses leistete auch Zahlungen an Tangs Familienmitglieder auf dem Festland China.

Die Strafverfolgungsbehörden stellten Anweisungen sicher, die Tang vom MSS erhalten hatte, sowie Fotos, Videos und Dokumente, die er entweder gesammelt oder erstellt hatte, um sie an den chinesischen Geheimdienst zu senden.

„Ernste Bedrohung“

„Yuanjun Tang konspirierte mit dem Ministerium für Staatssicherheit der Volksrepublik China und agierte im Verborgenen, um die Interessen einer ausländischen Macht auf Kosten der Sicherheit unseres Landes zu fördern. Dieses Verhalten ist nicht nur illegal, es schadet auch der Souveränität der Vereinigten Staaten“, sagte Christie Curtis, stellvertretende Direktorin des FBI New York.

Tangs Fall veranschaulicht die anhaltenden Bemühungen der KPC, die amerikanische Gesellschaft zu unterwandern, einschließlich der Kontrolle der chinesischen Diaspora in Übersee und der Unterdrückung aller im Ausland lebenden Dissidenten.

Ein ähnlicher Fall sorgte Anfang dieses Monats für Schlagzeilen, als ein chinesischer Amerikaner namens Shujun Wang verurteilt wurde, weil er über ein Jahrzehnt lang ein Doppelleben als Spion für Peking führte und sich als Gründer einer prodemokratischen Organisation mit Sitz in New York ausgab.

Das FBI erklärte, die chinesischen Spionagebemühungen stellten eine „ernste Bedrohung“ für die Vereinigten Staaten dar. Im Jahr 2022 sagte FBI-Direktor Christopher Wray in einer Rede, dass das FBI „etwa alle 12 Stunden“ einen neuen Fall von chinesischer Spionage eröffne.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „DOJ Arrests, Charges Prominent Chinese Dissident for Spying for Beijing“. (deutsche Bearbeitung jw)