US-Marineschiff läuft Hafen in Kambodscha an – gleich neben einem umstrittenem Stützpunkt

Ein US-Marineschiff hat am 16. Dezember einen Hafen in Kambodscha angelaufen, der nur wenige Kilometer von einem mit chinesischen Investitionen modernisierten Marinestützpunkt entfernt ist.

Kambodschanische Marinesoldaten nahmen die „USS Savannah“ in der südlichen Hafenstadt Sihanoukville in Empfang. Das Verteidigungsministerium in Phnom Pen hatte am Freitag erklärte, bei dem fünftägigen Besuch gehe es darum, die Freundschaft mit den USA „zu stärken und auszubauen“ und „die bilaterale Zusammenarbeit zu fördern“.

Das Problem: China

Es ist der erste Hafenbesuch eines US-Marineschiffs in Kambodscha seit acht Jahren. Kambodscha ist der engste Verbündete Chinas in der Region.

In den vergangenen Jahren investierte China Milliarden Dollar in das südostasiatischen Land. Die Beziehungen zwischen Washington und Phnom Penh verschlechterten sich.

Die Marinebasis Ream ist seit Jahren ein heikles Thema in den Beziehungen zwischen den USA und Kambodscha. Der Stützpunkt, der etwa 30 Kilometer von Sihanoukville entfernt ist, war zum Teil mit US-Finanzierung errichtet worden. Seit 2022 finanziert China Modernisierung und Ausbau der Basis am Golf von Thailand.

Die US-Regierung ist besorgt, dass China den Stützpunkt nutzen könnte, um seinen Einfluss in der Region auszuweiten. Im Dezember vergangenen Jahres legten erstmals zwei chinesische Kriegsschiffe dort an. (afp/red)