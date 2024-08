US-Präsidentenwahl: Kennedy setzt Wahlkampf aus und unterstützt Trump

Im knappen Rennen um das Weiße Haus hat der unabhängige US-Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. seine Wahlkampagne ausgesetzt und ist an der Seite des republikanischen Kandidaten Donald Trump aufgetreten. Er wolle mit einem künftigen Präsidenten Trump zusammenarbeiten, sagte Kennedy am Freitag (Ortszeit) bei dem gemeinsamen Wahlkampfauftritt in Glendale. Das Wahlkampfteam von Trumps demokratischer Kontrahentin Kandidatin Kamala Harris umwarb derweil Kennedys Anhänger.

„In meinem Herzen glaube ich nicht mehr, dass ich angesichts dieser unerbittlichen, systematischen Zensur und Medienkontrolle eine realistische Chance auf einen Wahlsieg habe“, sagte Robert F. Kennedy Jr. bei seiner Pressekonferenz in Phoenix (Arizona).

Er könne nicht mit gutem Gewissen von seinen „Mitarbeitern und Freiwilligen verlangen, dass sie ihre langen Arbeitsstunden“ fortsetzten. Auch könne er seine Spender nicht bitten, weiter zu spenden, „wenn ich ihnen nicht ehrlich sagen kann, dass ich eine echte Chance zum Einzug ins Weiße Haus habe.“

Lesen Sie auch Unabhängiger Kandidat Kennedy möglicherweise kurz vor Ausstieg aus US-Präsidentschaftsrennen

Kennedy ist in den letzten Monaten in den Umfragen gesunken, wobei die Unterstützung für ihn in vielen Fällen im einstelligen Bereich liegt. Sein Wahlkampfteam hat auch mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Am Mittwoch teilte Kennedys wichtigstes Wahlkampfkomitee, Team Kennedy, der Bundeswahlkommission mit, dass es Ende Juli über 3,9 Millionen Dollar (3,48 Millionen Euro) an Barmitteln verfügte und etwa 3,5 Millionen Dollar (3,12 Millionen Euro) an Schulden und Verpflichtungen hatte.

Kennedy gibt umkämpfte Wahlgebiete ab

Kennedy sagte bei der Pressekonferenz in Phoenix, dass er seinen Namen von den Stimmzetteln in den umkämpften Staaten zurückziehe, „wo meine Anwesenheit ein Störfaktor sein würde“. Er forderte die Wähler in diesen Staaten auf, angesichts seiner ausgesetzten Kampagne nicht für ihn zu stimmen.

Gleichzeitig sagte er, dass sein Name in den übrigen Staaten auf den Stimmzetteln verbleiben werde und dass die Wähler ihn Trump (78) und Vizepräsidentin Kamala Harris (59) vorziehen könnten, wenn sie in diesen Staaten leben.

„Wenn Sie in einem blauen Staat leben, können Sie für mich stimmen, ohne Präsident Trump oder Vizepräsidentin Harris zu schaden oder zu helfen. In roten Staaten gilt das Gleiche“, sagte er.

Kennedy hatte als unabhängiger Präsidentschaftskandidat kandidiert, nachdem er ursprünglich für 2024 eine Kandidatur als Demokrat ins Auge gefasst hatte. Es ist unklar, ob Trump oder Harris mehr von seinem Ausstieg profitieren werden.

Unterstützung für Trump

Kennedy sagte in seiner Rede bei der Pressekonferenz am Freitag, dass Trump ihn gebeten habe, Teil einer möglichen Trump-Regierung zu sein, und dass er sich mehrfach mit ihm getroffen habe, seit Trump bei einem Attentat angeschossen worden sei.

„Ich war überrascht zu entdecken, dass wir in vielen wichtigen Fragen einer Meinung sind“, sagte Kennedy. Er stimme mit Trump in Fragen wie der Beendigung „ewiger Kriege“ und „Epidemien im Kindesalter“ überein. Auch bei der Sicherung der Grenze und dem Schutz der Redefreiheit seien sie sich einig.

Auf einer Wahlkampfveranstaltung in Nevada, kurz nach Kennedys Ankündigung, dankte Trump dem Unabhängigen für seine Unterstützung.

„Das ist großartig, er ist ein großartiger Mann. Er wird von allen respektiert“, sagte Trump der Menge.

Kennedy zog sich am Donnerstag offiziell von der Wahl in Arizona zurück und beantragte am Freitag, von der Wahl in Pennsylvania gestrichen zu werden.

In seiner Rede kritisierte er, dass die Demokraten sich weigerten, Debatten abzuhalten, und sich stattdessen hinter Präsident Joe Biden stellten, bevor dieser aus dem Rennen ausschied, und dann die Vizepräsidentin Kamala Harris ohne Vorwahl nominierten. Auch kritisierte er das Demokratische Nationale Komitee (DNC) für die Unterstützung von Klagen in einer Reihe von Staaten, darunter New York, die darauf abzielten, ihn von den Wahlzetteln zu streichen.

„Jedes Mal, wenn unsere Freiwilligen diese riesigen Kisten mit Unterschriften einreichten, um auf den Wahlzettel zu kommen, zerrte uns das DNC vor Gericht … und versuchte, ihre Arbeit zu vernichten und den Willen der Wähler, die diese Petitionen unterschrieben hatten, zu untergraben“, sagte er.

Gemeinsamer Auftritt mit Trump

Ein paar Stunden nach seiner Pressekonferenz erschien Kennedy bei einer Wahlkampfveranstaltung von Trump in Glendale in Arizona an der Seite des Republikaners. Sein Auftritt wurde mit Feuerwerk und dem Foo Fighters-Song “My Hero“ (Mein Held) zelebriert. Auf der Bühne sagte Kennedy, er wolle sich mit einem künftigen Präsidenten Trump dafür einsetzen, „die Chemikalien aus unserem Essen herauszubekommen“.

Trump sagte, zusammen würden sie gegen „das korrupte politische Establishment“ kämpfen und „die Kontrolle über dieses Land dem Volk zurückgeben“. In einer ersten Reaktion hatte er Kennedys Entscheidung als „sehr nette Unterstützung“ begrüßt und Kennedy als „großartigen Kerl“ bezeichnet.

An der Seite von Kennedy kündigte Trump mit Blick auf dessen Familie die Einsetzung einer „unabhängigen Präsidentenkommission zu Mordversuchen“ an. Diese solle „all die verbleibenden Dokumente zur Ermordung von Präsident John F. Kennedy erhalten“. Die tödlichen Schüsse auf den Onkel von Robert F. Kennedy Jr. im Jahr 1963 sind bis heute Gegenstand einer Vielzahl von Verschwörungsmythen.

Kennedys Familie reagierte empört auf die Entscheidung des 70-Jährigen, zur Wahl von Trump aufzurufen. „Die heutige Entscheidung unseres Bruders Bobby, Trump zu unterstützen, ist ein Verrat an den Werten, die unserem Vater und unserer Familie am Herzen liegen“, schrieb Kennedys Schwester, die Menschenrechtsaktivistin Kerry Kennedy, im Onlinedienst X. „Es ist ein trauriges Ende einer traurigen Geschichte“, hieß es in der Erklärung, die auch von vier ihrer Geschwister unterzeichnet wurde.

Robert F. Kennedy Jr. ist der Sohn des früheren Justizministers und Präsidentschaftskandidaten Robert F. Kennedy. Politische Beobachter sind uneins darüber, wie sich Kennedys Entscheidung auf den Wahlkampf auswirken wird. Der 70-Jährige, dessen Zustimmungswerte derzeit bei vier bis fünf Prozent liegen, betonte, dass sein Name in den meisten Bundesstaaten auf den Stimmzetteln bleibe. In rund zehn besonders umkämpfen Bundesstaaten, „in denen meine Anwesenheit eine Störung wäre“, werde er aber nicht zur Wahl antreten.

In dem derzeit knappen Präsidentschaftsrennen zwischen Trump und Harris könnten wenige Tausende Stimmen in einigen dieser sogenannten Swing States den Ausschlag geben. Daher wirbt auch Harris‘ Wahlkampfteam um Kennedys Anhänger. Die demokratische Präsidentschaftskandidatin wolle sich “Ihre Unterstützung verdienen“, erklärte Kampagnenchefin Jen O’Malley Dillon an Kennedys Anhänger gerichtet. „Auch wenn wir nicht in allem einer Meinung sind, weiß Kamala Harris, dass uns mehr eint, als uns spaltet.“

„Gut, dass wir ihn los sind“

Der DNC bejubelte Kennedys Ausscheiden. „Donald Trump erhält keine Unterstützung, die ihm helfen wird, Unterstützung aufzubauen, sondern er erbt das Gepäck eines gescheiterten Randkandidaten“, sagte DNC-Beraterin Mary Beth Cahill in einer Erklärung. „Gut, dass wir ihn los sind.“

Die Harris-Kampagne versuchte nach der Einstellung des Wahlkampfs, die Unterstützer von RFK Jr. zu erreichen.

Lesen Sie auch Nach Eklat im Kongress: RFK Jr. weiter beliebtester Kandidat trotz Antisemitismusvorwürfen

„Für jeden Amerikaner da draußen, der Donald Trump satt hat und einen neuen Weg nach vorn sucht, ist unsere Kampagne für Sie“, sagte die Vorsitzende der Kampagne, Jen O’Malley Dillon, in einer Erklärung.

„Auch wenn wir nicht in allen Fragen einer Meinung sind, weiß Kamala Harris, dass uns mehr eint als trennt: die Achtung unserer Rechte, die öffentliche Sicherheit, der Schutz unserer Freiheiten und Chancen für alle.“

Chronische Krankheiten bekämpfen

In seiner Rede hob Kennedy hervor, warum es seiner Meinung nach wichtig ist, die Epidemie chronischer Krankheiten zu bekämpfen.

Während der COVID-Pandemie waren 16 Prozent der COVID-Todesfälle in den USA zu verzeichnen, obwohl das Land 4,2 Prozent der Weltbevölkerung hat, sagte er. „Wir haben die höchste chronische Krankheitsrate der Welt“, fügte er hinzu.

Kennedy sprach über die Verbreitung von Fettleibigkeit in Amerika, die es vor einem Jahrhundert noch nicht gab, und wie dies zu einem signifikanten Anstieg der Fälle von Diabetes und anderen Krankheiten geführt habe. Er beklagte auch den drastischen Anstieg neurologischer Probleme bei Kindern wie ADHS und Autismus.

„Heute werden die staatlichen Gesundheitsausgaben fast ausschließlich für chronische Krankheiten aufgewendet, und sie sind doppelt so hoch wie der Militärhaushalt“, sagte Kennedy.

Er schloss seine Rede mit den Worten, dass die „Krise der chronischen Krankheiten“ einer der Hauptgründe für seine Kandidatur war.

„Sie ist der Grund, warum ich die herzzerreißende Entscheidung getroffen habe, meine Kampagne einzustellen und Präsident Trump zu unterstützen.“

„Wenn ich die Chance bekomme, die Krise der chronischen Krankheiten zu lösen und unsere Lebensmittelproduktion zu reformieren, verspreche ich, dass wir innerhalb von zwei Jahren beobachten werden, wie die Belastung durch chronische Krankheiten dramatisch abnimmt“, sagte Kennedy.

„Wenn Präsident Trump gewählt wird und sein Wort hält, wird die enorme Belastung durch chronische Krankheiten in diesem Land verschwinden.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „RFK Jr. Suspends Presidential Campaign, Backs Trump“. (deutsche Bearbeitung jw)

Mit Materialien von Agentur