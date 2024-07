Sprecher: Trump geht es nach Attacke „gut“ – Mutmaßlicher Schütze getötet

Der designierte Präsidentschaftskandidat der US-Republikaner, Donald Trump, hat den Zwischenfall auf einer Wahlkampfveranstaltung (Video) in Pennsylvania nach Angaben seines Wahlkampfteams gut überstanden. Dem 78-jährigen Ex-Präsidenten gehe es gut, er werde in einer medizinischen Einrichtung vor Ort untersucht, erklärte Kampagnen-Sprecher Steven Cheung und fügte hinzu: „Weitere Details werden folgen.“

Weiter hieß es in Cheungs Erklärung, Trump danke „den Sicherheitskräften und Ersthelfern für ihr schnelles Handeln während dieser schrecklichen Tat“.

Der Zwischenfall hatte sich gegen 18:10 am Samstag ereignet, als Trump auf der Bühne in der Kleinstadt Butler gerade mit seiner Rede begonnen hatte. Nach mutmaßlich von Schüssen oder Detonationen verursachtem Lärm rissen Beamte des Secret Service ihn zu Boden, nach einer Weile wurde der Ex-Präsident mit Blut an seinem rechten Ohr und kämpferisch gereckter Faust zu einem Wagen eskortiert und weggefahren.

Vor Trumps Wahlkampfteam hatte bereits der Secret Service, der für den Schutz von amtierenden und ehemaligen US-Präsidenten zuständig ist, mitgeteilt, dass Trump in Sicherheit sei. Der Secret Service ermittele und werde die Öffentlichkeit informieren, wenn weitere Informationen verfügbar seien, erklärte der Kommunikationschef der Behörde, Anthony Guglielmi, im Onlinedienst Twitter. Auch US-Präsident Joe Biden wurde über den Vorfall informiert, wie das Weiße Haus mitteilte.

Die Versammlung war Trumps letzte Wahlkampfveranstaltung vor dem am Montag beginnenden Parteitag der Republikaner, bei dem Trump offiziell zum Präsidentschaftskandidaten der Partei gekürt werden soll. Sie fand in der Kleinstadt Butler in Pennsylvania statt. Der Bundesstaat ist einer der sogenannten Swing States, in dem sich Demokraten und Republikaner häufig sehr enge Rennen liefern und die daher wahlentscheidend sind. Die US-Präsidentschaftswahl findet am 5. November statt.

Reaktionen überschlagen sich

Robert F. Kennedy, der eine unabhängige Kandidatur für das Weiße Haus anstrebt, schrieb auf X: „Jetzt ist es an der Zeit, dass jeder Amerikaner, der unser Land liebt, von der Spaltung zurücktritt, jeglicher Gewalt abschwört und sich im Gebet für (ehemaligen) Präsident Trump und seine Familie vereint.“

Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom war einer der ersten Demokraten, der auf den Vorfall reagierte.

„Gewalt hat in unserer Demokratie keinen Platz. Meine Gedanken sind bei (ehemaligem) Präsident Trump und allen, die heute bei der Kundgebung betroffen waren“, schrieb er in einem Beitrag auf X.

Senator Marco Rubio (Republikaner, Florida), ein möglicher Vizepräsidentschaftskandidat von Trump, schrieb auf X: „Gott hat (ehemaligen) Präsident Trump beschützt“.

Elon Musk, der milliardenschwere Eigentümer von X, schrieb: „Ich unterstütze (ehemaligen) Präsident Trump voll und hoffe auf seine schnelle Genesung.“ (dpa/yz)