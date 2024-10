USA bestätigen nordkoreanische Truppen in Russland – NATO spricht von „Beweise“

Die NATO hat nach eigenen Angaben „Beweise“, dass Nordkorea eigene Soldaten nach Russland entsendet hat.

Verbündete hätten die Stationierung nordkoreanischer Truppen bestätigt, erklärte NATO-Sprecherin Farah Dakhlallah am Mittwoch in Brüssel. „Sollten diese Truppen für den Kampf in der Ukraine bestimmt sein, würde dies eine erhebliche Eskalation der Unterstützung Nordkoreas für den illegalen Krieg Russlands bedeuten“, betonte sie.

Der Nordatlantikrat werde in Kürze über eine Reaktion beraten, erklärte Dakhlallah. Die NATO bestätigte damit erstmals in Teilen Angaben aus Südkorea.

Austin: Potenzieller Einsatz „sehr sehr ernst“

Die US-Regierung habe gesicherte Erkenntnisse, dass sich nordkoreanische Truppen in Russland aufhalten. Das sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Rande eines Besuches in Rom vor Journalisten. „Was genau tun sie dort? Das bleibt abzuwarten“, sagte er.

„Wenn sie die Absicht haben, an diesem Krieg im Namen Russlands teilzunehmen, dann ist das ein sehr, sehr ernstes Problem“, betonte der Pentagon-Chef mit Blick auf den Ukraine-Krieg.

Dies hätte nicht nur Auswirkungen in Europa, sondern auch auf die Situation im Indopazifik, mahnte er. Austin nannte keine weiteren Details.

Südkorea: 3.000 von 10.000 Soldaten bereits in Russland

Der südkoreanische Geheimdienst hatte am Freitag mitgeteilt, dass 1.500 nordkoreanische Soldaten nach Russland verlegt worden seien. Demnach absolvieren sie ein Training im Osten Russlands und sollen anschließend an die Front in die Ukraine geschickt werden.

Am Mittwoch teilte der südkoreanische Geheimdienst in einer Sitzung des Geheimdienstausschusses im südkoreanischen Parlament mit, dass 1.500 weitere nordkoreanische Soldaten nach Russland entsandt wurden, wie der Abgeordnete Park Sun Won mitteilte.

Südkoreas Geheimdienst schätzt, dass Nordkorea insgesamt rund 12.000 Soldaten schicken könnte. Russland und Nordkorea weisen die Berichte zurück.

Nordkorea wies Berichte zurück

Nordkorea hat Berichte über eine Entsendung seiner Soldaten nach Russland zum Einsatz in der Ukraine als „unbegründete Gerüchte“ zurückgewiesen.

Die von Südkorea erhobenen Anschuldigungen zielten darauf ab, „dem Ansehen der Demokratischen Volksrepublik Korea zu schaden, und die legitimen und freundschaftlichen Beziehungen zwischen zwei souveränen Staaten zu untergraben“. Das sagte der Vertreter Nordkoreas unter Verwendung des offiziellen Namens seines Landes am Montag beim Treffen eines Ausschusses der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York. (dpa/afp/red)