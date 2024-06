USA melden Angriffe auf Huthi-Stellungen

Nach den jüngsten Angriffen der Huthi-Miliz auf Boote im Roten Meer und dem Golf von Aden hat die US-Armee eigenen Angaben zufolge zwei Huthi-Stellungen im Jemen angegriffen. Eine Bodenkontrollstation sowie ein Kommandozentrum seien durch eigene Streitkräfte „zerstört“ worden, teilte das zuständige US-Zentralkommando (Centcom) am Donnerstagmorgen mit.

Zudem seien innerhalb der letzten 24 Stunden zwei unbemannte Drohnenschiffe im Roten Meer versenkt worden. Zuvor sei von diesen eine unmittelbare Bedrohung für US-Streitkräfte, Koalitionstruppen und Handelsschiffe in der Region ausgegangen, heißt es. Am Vortag hatte Centcom gemeldet, US-Streitkräfte hätten acht Drohnen der Huthis zerstört.

Am 18. Juni hatte die britische Seefahrtbehörde UKMTO mitgeteilt, dass ein durch einem Angriff der Huthi stark beschädigter Frachter „vermutlich gesunken“ sei. Demnach berichteten „Militärbehörden, dass an der zuletzt gemeldeten Stelle Trümmer und Öl gesichtet wurden“. Bei dem Angriff auf die „MV Tutor“ in der vergangenen Woche war ein philippinischer Matrose ums Leben gekommen.

For the first time, the Houthis have used naval drones against ships – This video shows the size of the explosions that sank the Greek-owned M/V Tutor. 1 Filipino sailor was killed in the initial drone strike. Houthi-allies from Qatar’s Al Jazeera released the footage pic.twitter.com/jnJjEx7kt8

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 20, 2024