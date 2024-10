USA sagen Ukraine weitere Militärhilfen im Wert von 425 Millionen Dollar zu

Wie das Weiße Haus in Washington mitteilte, sicherte US-Präsident Joe Biden dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einem Telefonat am Mittwoch die weiteren Hilfen zu, die unter anderem zusätzliche Luftabwehrkapazitäten, Luft-Boden-Raketen sowie gepanzerte Fahrzeuge umfassen.

In den kommenden Monaten werden die USA der Ukraine demnach eine Reihe zusätzlicher Kapazitäten zur Verfügung stellen, darunter auch zusätzliche Artilleriesysteme, beträchtliche Mengen an Munition sowie hunderte von gepanzerten Mannschaftstransportern und Schützenpanzern.

Für November wurde ein virtuelles Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe angesetzt, um die Bemühungen zur Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland zu koordinieren. Ursprünglich sollte ein solches Gipfeltreffen am 12. Oktober bei einem Deutschland-Besuch Bidens auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein stattfinden. Der US-Präsident hatte die Reise wegen des Hurrikans „Milton“ jedoch verschoben, er wird nun am Freitag zu einem Besuch in Deutschland erwartet. (afp)