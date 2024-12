USA schießen „versehentlich“ eigenes Kampfflugzeug ab

Über dem Roten Meer sind am Sonntagmorgen zwei in einem Kampfflugzeug befindliche Piloten der US-Marine abgeschossen worden – offenbar von US-Streitkräften. Beide Piloten seien lebend geborgen worden, erste Einschätzungen deuteten aber darauf hin, dass eines der Crewmitglieder „leichte Verletzungen erlitten“ habe, teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Zentralkommando (Centcom) mit. „Dieser Vorfall war nicht das Ergebnis feindlichen Beschusses und eine vollständige Untersuchung ist im Gange“, erklärte Centcom weiter.

Der Lenkwaffenkreuzer „USS Gettysburg“ habe „versehentlich“ auf das F/A-18-Mehrzweckkampfflugzeug geschossen, das von Marinepiloten des Flugzeugträgers „USS Harry S. Truman“ geflogen worden sei – und es getroffen, hieß es.

Kämpfe in Jemen

Die US-Streitkräfte hatten in den vergangenen Monaten wiederholt Ziele der Huthis angegriffen, um deren Fähigkeit zu Angriffen auf Handelsschiffe im Roten Meer und im Golf von Aden einzudämmen.

Am Samstag hatte die US-Armee Angriffe auf von der Huthi-Miliz gehaltene Ziele in Jemens Hauptstadt Sanaa gemeldet. Kurz zuvor waren bei einem Raketenangriff der Huthi-Miliz in der israelischen Stadt Tel Aviv mehrere Menschen verletzt worden.

Die Huthi-Miliz ist wie die libanesische Hisbollah Teil der vom Iran angeführten und gegen Israel gerichteten selbsternannten „Achse des Widerstands“, der auch die islamistische Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen angehört.

Die Gruppe, die seit Jahren große Teile des Jemen kontrolliert, greift seit Beginn des durch den Hamas-Überfall auf Israel ausgelösten Gaza-Kriegs immer wieder Schiffe im Roten Meer und im Golf von Aden an, eigenen Angaben zufolge „aus Solidarität“ mit den Palästinensern im Gazastreifen. (afp/red)