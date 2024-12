USA und Japan stärken Allianz gegen nukleare Bedrohungen

Die Vereinigten Staaten und Japan haben ihre Zusammenarbeit mit neuen Verteidigungsrichtlinien intensiviert, um den wachsenden strategischen und nuklearen Bedrohungen im Indopazifik zu begegnen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Stabilität in einer Region zu sichern, die durch die militärische Aufrüstung Chinas, Russlands und Nordkoreas zunehmend unter Druck gerät.

In einer gemeinsamen Erklärung vom 27. Dezember betonten die Regierungen Japans und der USA die Bedeutung der Allianz für die regionale Sicherheit. „Die Allianz sieht sich einer zunehmend ernsteren strategischen und nuklearen Bedrohungslage gegenüber“, hieß es in der gemeinsamen Erklärung. „Die Regierungen Japans und der Vereinigten Staaten haben sich verpflichtet, die erweiterte Abschreckung zu verstärken, um regionale Stabilität zu fördern und den Ausbruch von Konflikten zu verhindern.“

Die Richtlinien resultieren aus intensiven Gesprächen im Rahmen des „Extended Deterrence Dialogue“ (Dialog zur erweiterten Abschreckung), der 2010 ins Leben gerufen wurde, um die Allianz auf neue sicherheitspolitische Herausforderungen vorzubereiten.

Strategische Kommunikation als Schlüsselfaktor

Obwohl keine detaillierten Inhalte der neuen Richtlinien veröffentlicht wurden, erklärten beide Regierungen, dass der Schwerpunkt auf der Verbesserung der strategischen Kommunikation liegt. Ziel ist es, potenzielle Gegner klar und unmissverständlich über die Entschlossenheit und die Fähigkeiten der Allianz zu informieren. Dabei setzt die Zusammenarbeit auf die Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten Japans, einschließlich verbesserter Raketenabwehrsysteme und einer erhöhten Einsatzbereitschaft bei Notfällen.

Die Veröffentlichung der Richtlinien fiel zeitlich mit der Genehmigung eines Rekord-Verteidigungshaushalts von 55 Milliarden US-Dollar durch das japanische Kabinett zusammen. Damit setzt Japan ein klares Zeichen für den Ausbau seiner militärischen Kapazitäten und die Stärkung der Allianz. Dies markiert das dritte Jahr eines umfassenden fünfjährigen militärischen Ausbauprogramms, das auf der 2022 verabschiedeten nationalen Sicherheitsstrategie basiert.

Japans neue Verteidigungsinitiativen

Ein zentraler Bestandteil von Japans Plan ist die Stärkung der Raketenabwehr. Angesichts der zunehmenden Bedrohung durch ballistische Raketen in der Region ist dies entscheidend, um die Verteidigungsfähigkeit und die Sicherheit des Landes zu gewährleisten. Zusätzliche Mittel in Höhe von 3,37 Milliarden US-Dollar wurden für Abfangraketen und ein mobiles Aufklärungsradar auf Okinawa bereitgestellt, einem strategischen Standort, an dem mehr als die Hälfte der 50.000 US-Soldaten in Japan stationiert sind.

Japan plant zudem die Anschaffung von Tomahawk-Marschflugkörpern bis Ende 2025, um eine Gegenangriffsfähigkeit zu erlangen. Darüber hinaus umfasst der Verteidigungshaushalt sechs Milliarden US-Dollar für ein umfassendes Standoff-Verteidigungssystem, das Langstreckenraketen und modernste Satellitenkonstellationen einschließt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Aufrüstung der Aegis-Zerstörer, die mit der Fähigkeit zum Abschuss von Tomahawks ausgerüstet werden sollen.

Mit der Verdopplung der Militärausgaben auf 63 Milliarden US-Dollar wird Japan künftig zu den globalen Spitzenreitern in der militärischen Aufrüstung zählen.

Die neuen Richtlinien und Japans Verteidigungspläne betonen die zentrale Rolle der Allianz für die Stabilität im Indopazifik. Sie zielen darauf ab, durch klare Abschreckung potenzielle Aggressoren wie China, Nordkorea und Russland einzudämmen und die Verteidigungsfähigkeit der Partner zu stärken.