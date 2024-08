USA verhängen neue Sanktionen gegen Moskau

Wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine haben die USA weitere Sanktionen gegen Moskau verhängt. Die Strafmaßnahmen richteten sich gegen rund 400 Unternehmen und Personen, teilte am Freitag das Finanzministerium in Washington mit.

Unter anderem seien rund 60 Technologieunternehmen aus dem Rüstungsbereich betroffen, deren „Produkte und Dienstleistungen Russlands Kriegstreiben unterstützen“.

„Die heutigen Entscheidungen des Finanzministeriums zielen darauf ab, die von Präsident Joe Biden und seinen G7-Kollegen eingegangenen Verpflichtungen umzusetzen, die Lieferketten Russlands zu unterbrechen“, erklärte der stellvertretende Finanzminister Wally Adeyemo. Die betroffenen Unternehmen und Personen seien sowohl in Russland als auch in anderen Staaten ansässig.

Die Sanktionen umfassen unter anderem das Einfrieren der Vermögenswerte der betroffenen Unternehmen oder Personen in den USA sowie ein Verbot für US-Einrichtungen oder -Bürger, Geschäfte mit den unter die Sanktionen fallenden Personen oder Unternehmen zu tätigen. Den betroffenen Personen wird zudem die Einreise in die USA untersagt. (afp)