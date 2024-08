Venezuela: Mehr als 1.000 Festnahmen nach Präsidentenwahl – Maduro hat keine Detailergebnisse vorgelegt

In Venezuela bleibt die Stimmung nach den Präsidentschaftswahlen vom Sonntag, 28.7., gespannt. Amtsinhaber Nicolás Maduro stellte der Opposition am Mittwoch in Aussicht, eine Überprüfung der Wahlergebnisse durch den Obersten Gerichtshof anzuordnen. Auf diese Weise will er „sich der Justiz unterwerfen“ und zeigen, dass er bereit sei, „vorgeladen, befragt und einer Untersuchung unterzogen“ zu werden.

Die zentrale Wahlkommission (CNE) hat am Sonntag bei einem Auszählungsstand von 80 Prozent der Stimmen mitgeteilt, dass Maduro mit 51,2 Prozent uneinholbar in Führung liege. Sein aussichtsreichster Gegenkandidat Edmundo González Urrutia habe 44,2 Prozent der Stimmen erreicht.

Demgegenüber hat die Opposition weit davon abweichende Zahlen ins Treffen geführt. Ihr zufolge hat González mit 67,19 Prozent deutlich die Wahl gewonnen. Maduro habe demgegenüber nur 30,44 Prozent auf sich vereinen können.

Der Opposition zufolge kann sich diese Berechnung auf 24.576 digitalisierte Wahlprotokolle aus den Stimmbezirken stützen, die am Ende des Wahlvorgangs ausgedruckt und von Wahlbeobachtern fotografiert worden seien. Die Resultate sind demnach bis auf die lokale Ebene der einzelnen Wahllokale heruntergebrochen. Allerdings sind nur die behaupteten Ergebnisse vermerkt. Die abfotografierten Protokollzettel selbst sind nicht abgebildet.

Die offizielle Wahlbehörde hat ihrerseits bis heute noch keine Detailergebnisse bekannt gegeben. Der Server der CNE ist derzeit (Stand: 01.08.2024, 5:00 Uhr MEZ) gar nicht erreichbar. Maduro macht einen Hackerangriff auf die Wahlkommission für die Lage verantwortlich. Er kündigte an, die Ergebnisse, sobald sie verfügbar seien, nachzureichen. Fachleute arbeiteten gerade an einer Beseitigung der Schäden. Man sei auch bereit, alle Wahlprotokolle zur Wahl vom Sonntag offenzulegen.

Unterdessen geben sich weder die Opposition noch die bereits zuvor kritischen internationalen Stimmen mit dem Vorschlag Maduros zufrieden, den Obersten Gerichtshof mit der Überprüfung zu betrauen. Diese erklären, der Gerichtshof sei mit Personen besetzt, die Maduro politisch nahestehen. Eine unabhängige Überprüfung sei daher nicht möglich.

Die Richter würden von Bundesbeamten vorgeschlagen und von der Nationalversammlung bestätigt. In dieser verfügen Maduros Anhänger seit einer international umstrittenen Wahl 2020 über eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Auch das US-amerikanische Carter Center, das 17 Beobachter zur Wahl entsenden durfte, äußerte, man sei nicht in der Lage, die Wahlergebnisse zu ratifizieren. Die Einrichtung macht die Regierung in Venezuela für einen „vollständigen Mangel an Transparenz“ verantwortlich.

Vor allem aus den USA kommen nach wie vor kritische Stellungnahmen zum verkündeten Wahlergebnis in Venezuela. Floridas Senator Marco Rubio appellierte an Polizei und Streitkräfte des Landes, sich möglichen Befehlen zur Niederschlagung von Protesten zu verweigern.

Dies sei, so Rubio, die zwangsläufige Folge der Weigerung Maduros, seine Wahlniederlage zu akzeptieren, sowie dessen zunehmender internationaler Isolation.

If Maduro does not accept he lost the election #Venezuela will soon find itself isolated from its neighbors and much of the world.

The only survival option for the Maduro regime is to order the armed forces, national guard and police to kill their fellow citizens

Those… pic.twitter.com/jdHkgMeqPi

— Marco Rubio (@marcorubio) July 31, 2024