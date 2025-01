Venezuelas Präsident Maduro für dritte Amtseid vereidigt

Der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro ist am Freitag für eine dritte Amtszeit von sechs Jahren vereidigt worden. Er schwöre, dass seine neue Amtszeit „eine Amtszeit des Friedens“ sein werde, sagte Maduro vor dem Präsidenten der Nationalversammlung in Caracas, Jorge Rodríguez.

Dieser erklärte anschließend: „Sie werden als verfassungsgemäßer Präsident eingesetzt“.

Am Donnerstag hatten tausende Anhänger der Opposition gegen die erneute Vereidigung Maduros protestiert. Die Opposition prangert Wahlbetrug an und sieht ihren Kandidaten, Edmundo González Urrutia, als den gewählten Präsidenten des Landes an.

Bei den Protesten war auch war auch Venezuelas monatelang untergetauchte Oppositionsführerin María Corina Machado aufgetreten – und in der Folge vorübergehend festgenommen worden. (afp)