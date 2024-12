Vermisster US-Reporter in Syrien gefunden?

Nach dem Sturz des Staatschefs Baschar al-Assad in Syrien soll der vor mehr als zehn Jahren verschleppte US-Journalist Austin Tice angeblich lebend gefunden worden sein. Örtliche Journalisten veröffentlichten Fotos und Videos eines erschöpft und abwesend wirkenden Mannes mit Bart und Kapuzenpullover, der Tice sein soll.

Ein örtlicher Schutzwächter habe Tice in einem Dorf nahe Damaskus entdeckt, schrieb der syrische Journalist Mohammed Raschid bei X. Nach zwölf Jahren in den Gefängnissen der Assad-Regierung habe ein Anwohner ihn aufgenommen.

Eine Journalistin des US-Fernsehsenders CNN schrieb bei X dagegen: „Dies ist 100 Prozent nicht Austin Tice. Ich habe keine Ahnung, wer es ist, aber es ist nicht Austin.“

This is 100% not Austin Tice. I have no idea who it is but it is not Austin. https://t.co/L75FgkvdOa

— Clarissa Ward (@clarissaward) December 12, 2024