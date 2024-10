Video aus dem Sinwar-Versteck zeigt UN-Hilfsgüter und Säcke voller Bargeld

Am 18. Oktober bestätigte die Hamas den Tod ihres Anführers Yahya Sinwar. Die israelische Armee (IDF) war Sinwar auf den Fersen, seitdem sie ihn als Drahtzieher hinter den Anschlägen vom 7. Oktober 2023 ausgemacht hatte.

Sinwar stieg nach dem Tod von Ismail Haniyya im August 2024 zum politischen Führer der Hamas auf. In der vergangenen Woche wurde er von der israelischen Armee getötet.

Die IDF hat am Wochenende auch Aufnahmen, die angeblich in Sinwars Versteck gedreht wurden, veröffentlicht. Den Videos nach befanden sich in dem Bunker, in dem sich Sinwar früher aufgehalten hatte, auch Lebensmittelvorräte und Hilfsgüter des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA) sowie beträchtliche Bargeldbeträge.

Israels ehemaliger Botschafter in Rumänien und Direktor des Büros für digitale Diplomatie, David Saranga, teilte die Aufnahmen aus dem Versteck ebenfalls. Er schrieb: „Sinwar und andere Hamas-Führer haben Milliarden von den Menschen in Gaza gestohlen, vermutlich mit Beteiligung des UNRWA.“

The IDF has released footage showing their entry into Sinwar’s bunker, where UNWRA bags and millions of shekels were found.

Sinwar and other Hamas leaders have been siphoning billions from the people of Gaza, allegedly with @UNWRA’s involvement.

