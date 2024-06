Viel Zeit zum Feiern hat Kanzler Scholz nicht: G7-Treffen singt ihm „Happy Birthday“

Die G7-Partner haben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei ihrem Gipfel mit einem Ständchen zum Geburtstag gratuliert. Sie sangen vor dem Beginn der Sitzungen am zweiten Gipfeltag am Freitag „Happy Birthday“ für den Kanzler.

Scholz wurde am Freitag 66 Jahre alt. Über Geschenke der G7- Kollegen für Scholz wurde zunächst nichts bekannt.

Viel Zeit zum Feiern blieb bei dem Treffen von sieben großen Industriestaaten (G7) in der süditalienischen Provinz Apulien nicht.

Eine Torte zu Mitternacht

Direkt danach ging es weiter mit der ersten Arbeitssitzung zum Thema Migration. Weitere Themen am Freitag sind die politischen und wirtschaftlichen Spannungen mit China, Künstliche Intelligenz und das Verhältnis zu Afrika. Am Nachmittag wird auch Papst Franziskus zu dem Treffen erwartet.

In der Nacht hatte Scholz, der in Italien von seiner Frau Britta Ernst begleitet wird, bereits mit seinem Team in den Geburtstag hineingefeiert und um Mitternacht eine Torte bekommen.

Die Woche hatte für Scholz mit den Nachwehen der Europawahl nicht besonders gut begonnen. Seine SPD hatte mit 13,9 Prozent das schlechteste Ergebnis eingefahren, seit sie unter diesem Namen bei gesamtstaatlichen Wahlen in Deutschland antritt.

Nach der G7-Konferenz wird der Kanzler am Samstag zum Ukraine-Friedensgipfel in die Schweiz weiterreisen. Anschließend muss er sich in Berlin wieder um die Aufstellung des Bundeshaushalts kümmern. (afp/dpa/red)