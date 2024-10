Vier Tote und 14 Verletzte nach Anschlag in Ankara – „2 Terroristen neutralisiert“

Bei einem Anschlag auf dem Gelände eines Rüstungsunternehmens in der Türkei sind Präsident Recep Tayyip Erdogan zufolge vier Menschen ums Leben gekommen.

14 Menschen seien bei dem Angriff in einem Außenbezirk der Hauptstadt Ankara verletzt worden, sagte der türkische Staatschef.

Innenminister Ali Yerlikaya sagte, es seien zwei „Terroristen neutralisiert“ worden, ein Mann und eine Frau. Dabei blieb zunächst unklar, ob die Angreifer festgenommen oder getötet wurden. Ihre Identität werde noch geklärt.

In einem X Post schrieb Yerlikaya: „Möge Gott unseren Märtyrern gnädig sein; ich wünsche unseren Verletzten eine baldige Genesung.“

🚨 Additional footage from the Ankara attack reveals a gunman at the scene, targeting one of Turkey’s largest defense companies, Turkish Aerospace Industries. https://t.co/ojZrMelagt pic.twitter.com/8KVK37Xzyk — BigBreakingWire (@BigBreakingWire) October 23, 2024

Schüsse und Explosion

NTV sprach von einem „Selbstmordattentat“. Eine „Gruppe von Terroristen“ sei in das TAI-Gebäude eingedrungen, wobei sich einer von ihnen in die Luft gesprengt habe. Berichten des Fernsehsenders Habertürk zufolge wurden bei dem Angriff auch Geiseln genommen. Laut Aufnahmen des Senders könnte es sich bei einem der Angreifer um eine Frau handeln. Die Zeitung „Sabah“ veröffentlichte dagegen ein Foto einer Überwachungskamera, das einen schwarz gekleideten jungen Mann mit einem Schnurrbart zeigt, der einen Rucksack trägt und offenbar ein Sturmgewehr in der Hand hält.

Auf Bildern des türkischen Fernsehsenders NTV waren große Rauchwolken vor dem Eingang des TAI-Gebäudes zu sehen, das etwa 40 Kilometer von Ankara entfernt liegt. Demnach ereignete sich gegen 16.00 Uhr (15.00 Uhr MESZ) eine Explosion.

Es seien auch Schüsse zu hören gewesen. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu wurden Mitarbeiter des Unternehmens in Bunkern in Sicherheit gebracht. Die Umgebung sei abgesperrt worden. Zum Hintergrund der Tat gab es zunächst keine Informationen. Justizminister Yilmaz Tunc erklärte, Ermittlungen seien eingeleitet worden.

Bundesregierung verurteilt Anschlag

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erklärte auf X: „Wir verurteilen Terrorismus in jeder Form aufs Schärfste und stehen an der Seite unseres Partners Türkei.“ Zuvor hatte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes erklärt: „Der entsetzliche Terroranschlag in Ankara macht tief betroffen.“ Die deutsche Botschaft in Ankara und das Krisenreaktionszentrum des Auswärtigen Amts beobachteten „die sich derzeit noch weiter entwickelnde Lage sehr genau“, fügte sie hinzu.

In der Türkei findet in dieser Woche eine wichtige Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrtmesse statt, bei der auch Vertreter aus der Ukraine erwartet werden. Der Verteidigungssektor macht fast 80 Prozent der türkischen Exportleistung aus. 2023 exportierte das Land Verteidigungsgüter im Wert von 10,2 Milliarden Dollar (9,46 Milliarden Euro). Laut der Website des Unternehmens beschäftigt das staatliche Unternehmen TAI, das auch ein bedeutender Waffenproduzent ist, 15.500 Mitarbeiter und verfügt über ein fünf Millionen Quadratmeter großes Gelände.

Putin spricht Erdogan Beileid aus

Präsident Edogan weilte zum Zeitpunkt des Anschlags beim Gipfeltreffen der sogenannten Brics-Staaten im russischen Kasan. Er äußerte sich vor Gesprächen mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin, der ihm sein „Beileid im Zusammenhang mit dem Terroranschlag“ aussprach.

(dpa/afp/red)