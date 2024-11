Vize-Kandidat Vance berichtet von schweren Nebenwirkungen nach COVID-Impfung

Vance bestätigte in dem Interview mit Rogan, dass er sich impfen ließ, jedoch ohne „Auffrischung oder dergleichen“ zu erhalten. „Der Moment, in dem ich in Bezug auf das ganze Impf-Thema wirklich skeptisch wurde, war der schlimmste Krankheitsanfall, den ich in den letzten 15 Jahren hatte – und das war nach der Impfung“, sagte Vance.

Vances Impferfahrung

Vance schilderte, was ihm widerfahren war: Er habe „zwei Tage lang im Bett gelegen. Mein Herz raste … die Tatsache, dass man über so etwas nicht einmal sprechen darf, … Ich war zwei Tage lang so krank wie nie zuvor, und mein schlimmstes COVID-Erlebnis war wie eine gewöhnliche Nebenhöhlenentzündung – ich sehe wirklich keinen Grund, das zu tauschen.“

Rogan, der in seiner beliebten Sendung oft die COVID-19-Impfstoffe kritisch hinterfragt, äußerte Verständnis für Vances Ansichten. „Man darf es nicht infrage stellen. Man darf nicht darüber sprechen“, sagte Rogan.

Rogan fügte hinzu, dass es Menschen gebe, „die durch den Impfstoff geschädigt wurden, insbesondere Menschen aus dem linken politischen Lager“, die nur „sehr zögerlich sind, darüber zu sprechen“ weil sie Angst hätten, als Impfgegner abgestempelt zu werden.

Skepsis und Nebenwirkungen

Vance berichtete weiter, dass ein nicht namentlich genannter Senator ebenfalls unter Nebenwirkungen der Impfung leide. „Ich habe einen Kollegen im Senat, der nicht darüber sprechen möchte, aber befürchtet, dass sein Gleichgewichtssinn dauerhaft beeinträchtigt ist – er hat Schwindel und Gleichgewichtsstörungen, und so etwas kommt vor“, sagte Vance. „Ich habe mit einigen Menschen gesprochen, die glauben, durch die Impfung geschädigt worden zu sein. Einige äußern sich öffentlich dazu, andere nicht.“

Vance machte keine Angaben darüber, welchen Impfstoff er erhalten hatte oder wann er die Impfung erhalten habe. Die Epoch Times konnte die Identität und Erfahrungen des Senators, den Vance als impfgeschädigt bezeichnete, nicht unabhängig bestätigen.

Die amerikanische Behörde „Center for Disease Control and Prevention“ (CDC) empfiehlt weiterhin die Impfung für die amerikanische Bevölkerung. „Daten bestätigen weiterhin die Bedeutung der Impfung, um diejenigen zu schützen, die am stärksten von schweren COVID-19-Verläufen bedroht sind“, erklärte die Behörde in einer Pressemitteilung vom 23. Oktober.

Es heißt, dass Auffrischungsimpfungen „den Schutz gegen die derzeit vorherrschenden Virusvarianten, die für die meisten Infektionen und Krankenhausaufenthalte verantwortlich sind, wiederherstellen und verstärken können“. Die Impfungen könnten auch das „Risiko für Langzeitfolgen von COVID, die während oder nach einer akuten Infektion auftreten und über einen längeren Zeitraum anhalten können“, verringern.

In der Stellungnahme vom 23. Oktober empfiehlt das CDC, dass Amerikaner ab 65 Jahren sowie Personen mit geschwächtem Immunsystem eine zweite Dosis des aktualisierten COVID-19-Impfstoffs erhalten sollten.

Lesen Sie auch Mehr als jeder Sechste klagt über Nebenwirkungen nach den Corona-Impfungen

Unterschiedliche Nebenwirkungen je nach Impfstoff

Die Impfstoffhersteller Moderna und Pfizer erklärten, dass ihre auf mRNA basierenden Impfstoffe wirksam und sicher seien, und dass die klinischen Daten der beiden Unternehmen von den Bundesgesundheitsbehörden geprüft wurden und ihre Behauptungen bestätigen. Novavax, das einen proteinbasierten COVID-19-Impfstoff herstellt, erklärte ebenfalls, dass sein Impfstoff für das Virus sicher und wirksam sei.

Zu den Nebenwirkungen der Impfstoffe von Pfizer und Moderna gehören laut CDC Schmerzen, Empfindlichkeit und Rötungen an der Injektionsstelle sowie Müdigkeit, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Schüttelfrost und Fieber. Eine weitere Nebenwirkung des Moderna-Impfstoffs kann Übelkeit und Erbrechen umfassen, so die Behörde.

Einige Menschen könnten auch Myokarditis oder Perikarditis, zwei Arten von Herzentzündungen, als ernsthafte Nebenwirkungen der Impfung erleben, erklärte die Behörde. Zudem könnten „seltene Ereignisse“, einschließlich des Guillain-Barré-Syndroms, auftreten.

Zu den Nebenwirkungen des Novavax-Impfstoffs gehören Schmerzen, Empfindlichkeit, Rötungen und Schwellungen an der Injektionsstelle sowie Müdigkeit, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Schüttelfrost, Fieber und Übelkeit oder Erbrechen.

Anfang dieses Jahres erhielten der ehemalige Präsident Donald Trump und Vance die Unterstützung von Robert F. Kennedy Jr., der die Organisation Children’s Health Defense gegründet hat, die sich mit Impfverletzungen befasst. Kennedy hatte zuvor für das Präsidentschaftsrennen 2024 kandidiert, bevor er sich zurückzog. Trump erklärte mehrfach, dass er sich vorstellen könnte, Kennedy in seiner Regierung eine Rolle zu geben, falls er gewählt würde, während Kennedy gleichzeitig für politische Veränderungen eintritt, um „Amerika wieder gesundzumachen“.

Harris auch eingeladen

Vor dem Gespräch mit Vance interviewte Rogan in der vergangenen Woche auch den Präsidentschaftskandidaten Donald Trump, wobei die beiden über verschiedene Themen sprachen. Der Podcast-Moderator erklärte, dass er auch Vizepräsidentin Kamala Harris eingeladen habe, diese jedoch bisher nicht zugesagt habe, in Rogans Show aufzutreten.