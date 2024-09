Vizepräsidentin: Maduro-Rivale hat Venezuela verlassen – Asyl in Spanien beantragt

„Am heutigen 7. September hat Edmundo González Urrutia das Land verlassen“, erklärte Vizepräsidentin Delcy Rodriguez am Samstag in Online-Netzwerken. Nachdem er sich vor einigen Tagen in die spanische Botschaft in Caracas geflüchtet habe, „hat er bei der spanischen Regierung politisches Asyl beantragt“, und Venezuela habe „um des politischen Friedens willen die notwendigen Passierscheine“ bewilligt.

Nach der international kritisierten Präsidentschaftswahl hatte die weitgehend regierungstreue Wahlkommission Amtsinhaber Nicolás Maduro zum Sieger erklärt. Die Opposition ist jedoch vom Sieg ihres Kandidaten überzeugt und veröffentlichte Ergebnisse, die dies belegen sollen. González Urrutia war wenige Tage nach der Wahl untergetaucht. (afp)