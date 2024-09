„Voller grober Verzerrungen“ – Shen Yun Performing Arts reagiert auf Medienangriffe

Shen Yun Performing Arts erklärte, dass die jüngste Medienberichterstattung über das Künstlerensemble „voller grober Verzerrungen“ sei und Peking dabei helfe, das Ensemble zu diskreditieren. Shen Yun wurde von Einwanderern und Künstlern der ersten Generation gegründet, die vor der Verfolgung in China geflohen waren.

Shen Yun hat seinen Sitz im US-Bundesstaat New York und wurde 2006 mit dem Ziel gegründet, die traditionelle chinesische Kultur wiederzubeleben und ein China zu zeigen, wie es vor dem Kommunismus existierte. Jedes Jahr tritt das Ensemble für klassischen chinesischen Tanz und Musik weltweit vor über einer Million Zuschauern auf.

Am 15. August veröffentlichte die „New York Times“ einen Artikel in englischer und chinesischer Sprache, in dem Shen Yun angegriffen wird. Der Artikel stützt sich hauptsächlich auf Interviews mit verärgerten ehemaligen Mitarbeitern.

In einer Stellungnahme von Shen Yun heißt es, dass die Berichterstattung „nicht den direkten Erfahrungen unserer Künstler und Mitarbeiter entspricht“ und „die Unternehmenskultur, die Lebensqualität unserer Künstler und die Lehren und Überzeugungen unseres Falun-Gong-Glaubens verzerrt“.

Viele Shen-Yun-Künstler sind Falun-Gong-Praktizierende. Dabei handelt es sich um eine traditionelle spirituelle Disziplin, die sowohl Meditationsübungen als auch Lehren umfasst, die auf den Werten Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht basieren. Falun Gong, auch Falun Dafa genannt, war in den 1990er-Jahren in China sehr populär, wird aber seit 1999 von der Kommunistischen Partei Chinas (KPC) verfolgt. Falun-Gong-Praktizierende in China müssen mit Inhaftierung, Hasspropaganda und Folter rechnen.

Das Ensemble hat die Unterdrückungskampagnen des Regimes am eigenen Leib erfahren. In den Aufführungen von Shen Yun gibt es auch Tanzstücke, die die Verfolgung darstellen.

Gezielte Sabotageversuche durch Peking

Im Januar listete das Falun-Dafa-Informationszentrum (FDIC) mit Sitz in New York in einem Bericht über 100 Vorfälle auf, in denen das Regime Shen Yun ins Visier genommen hat. Dazu gehören diplomatischer Druck, Anti-Shen-Yun-Anzeigen in großen Zeitungen, aufgeschlitzte Reifen von Tourbussen, Inhaftierung von Verwandten der Darsteller in China und gefälschte Bombendrohungen gegen Theater und Shen Yuns Hauptquartier.

In jüngster Zeit scheint Peking seine Bemühungen drastisch verstärkt zu haben, sagte Shen Yun unter Berufung auf einen neuen Bericht der FDIC, demzufolge das Regime seine Agenten anweist, „böswillige“ und „negative“ Informationen über Falun Gong an Influencer in sozialen Medien und Medien im Westen weiterzuleiten.

Ziel dieser neuen Kampagne sei es, so der Bericht, Hass in der Öffentlichkeit zu säen und eine Reaktion der US-Strafverfolgungsbehörden auszulösen. Informanten aus dem Regime haben Notizen von einem Treffen im Juni veröffentlicht.

Bei diesem Treffen forderten Beamte des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, Chinas oberster Geheimdienstbehörde, alle Provinzregierungen auf, zwei YouTube-Influencer, die Anti-Falun-Gong- und Anti-Shen-Yun-Inhalte produzieren, „voll zu unterstützen“.

Das US-Außenministerium forderte Peking angesichts des Berichts auf, die Verfolgung von Falun Gong einzustellen.

Die beiden YouTuber sprachen mit ehemaligen Shen-Yun-Künstlern, die entlassen wurden, weil sie gegen die Regeln des Unternehmens verstießen oder die künstlerischen Anforderungen nicht erfüllten. Einige dieser ehemaligen Künstler wurden auch von der „New York Times“ interviewt, so der FDIC-Bericht.

Anfang des Monats sagte einer der YouTuber laut FDIC, dass „Medien wie die ‚New York Times‘“ zu den „Schlachtfeldern“ gehörten, auf denen Falun Gong und Shen Yun angegriffen würden.

Shen Yuns künstlerische Philosophie und Anspruch

„Es ist daher keine Überraschung, dass diese Medienberichte mit groben Verzerrungen unserer Unternehmensabläufe gespickt sind und grobe und unsensible Interpretationen des Glaubens unserer Künstler präsentieren“, so Shen Yun in der Erklärung. „Um es ganz klar zu sagen: Die Art und Weise, wie wir unser Unternehmen führen, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und die Werte, die uns wichtig sind, kommen in diesen Berichten überhaupt nicht vor.“

„Vielleicht ist diese Art zu arbeiten und zu leben nicht jedermanns Sache“, sagt das Ensemble. Die Arbeit bei Shen Yun sei anspruchsvoll, denn die Aufführungen erforderten höchste künstlerische Leistungen, während die Atmosphäre für viele die eines familiären Miteinanders sei.

„Shen Yun hat weltweit den Standard für klassischen chinesischen Tanz gesetzt. Um diesem Standard gerecht zu werden, müssen die Tänzer viel Disziplin, Arbeitsethos und Hingabe mitbringen. Wir sind ein Ensemble, das im Glauben verwurzelt ist. Für uns sind moralische Lebensführung und Selbstverbesserung wichtige Faktoren, um unser Publikum mit erstklassigen künstlerischen und kulturellen Darbietungen zu begeistern“, heißt es in der Erklärung.

Viele aktuelle und ehemalige Künstler, die mit der Epoch Times sprachen, äußerten ihre tiefe Wertschätzung für die Arbeit bei Shen Yun.

Für William Li, Erster Tänzer von Shen Yun, ist die Gründung von Shen Yun eine inspirierende Geschichte, die ihn an den amerikanischen Traum erinnert.

Li wurde als Kind von der chinesischen Polizei schikaniert. Der Epoch Times sagte er: „Man ist ein Flüchtling, kommt nach Amerika und fängt mit Nichts an. Und dann baut man sein eigenes Geschäft auf, um ein neues Leben zu beginnen. Es ist wirklich erstaunlich, dass man das in Amerika tun kann.“

Versuche, Shen Yun in den USA zu sabotieren

Shen Yun möchte Hoffnung und Inspiration in die Welt bringen, indem es die „außergewöhnliche Tiefe und Breite der authentischen chinesischen Kultur“ vermittelt.

„Es ist traurig zu sehen, wie westliche Medienunternehmen, wissentlich oder unwissentlich, in die illegale globale Kampagne der KPC verwickelt werden, um das amerikanische Unternehmen, das wir aufgebaut haben, zu zerstören und damit unzähligen Millionen Menschen auf der ganzen Welt die Möglichkeit zu nehmen, eine Vision des Chinas, wie es einmal war, und eine Vision einer hoffnungsvolleren und mitfühlenderen Welt zu erleben“, heißt es in der Erklärung.

Chinesische Agenten haben versucht, Shen Yun auf genau die im FDIC-Bericht beschriebene Weise zu sabotieren.

Ende Juli bekannten sich zwei chinesische Agenten schuldig, einen Steuerbeamten bestochen zu haben. Das FBI erklärte, dass dies „im Zusammenhang mit einer Verschwörung gegen Falun-Gong-Praktizierende in den Vereinigten Staaten“ stehe.

Während des Prozesses identifizierten die Staatsanwälte Shen Yun als Ziel der Verschwörung. Ziel war es, die Steuerbehörde dazu zu bringen, Shen Yun den Status der Gemeinnützigkeit zu entziehen.

US-Staatsanwalt Damian Williams sagte in einer Erklärung zu dem Urteil: „Versuche, die Meinungsfreiheit zu unterdrücken, indem Kritiker der Volksrepublik China in den Vereinigten Staaten ins Visier genommen werden, werden nicht toleriert. Diese Behörde bleibt entschlossen, böswillige grenzüberschreitende Unterdrückungsversuche durch ausländische Einflussnahme auf amerikanischem Boden zu vereiteln.“

Die Epoch Times ist ein langjähriger Medienpartner von Shen Yun Performing Arts.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Shen Yun Performing Arts Responds to Media Attacks“. (deutsche Bearbeitung mw)