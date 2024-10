Von der Leyen sagt Treffen mit serbischem Ministerpräsidenten ab

Es habe „einen Hinweis auf Serbiens Absicht, die Wirtschaftsbeziehungen in anderen Bereichen mit der Russischen Föderation zu stärken“, gegeben, sagte der Botschafter der EU in Serbien, Emanuele Giaufret. Diese „Absicht“ sei in einer Mitteilung zu lesen gewesen, die „auf der Website“ der serbischen Regierung veröffentlicht und dann „von dort entfernt“ worden sei.

Die zurückgezogene Erklärung der serbischen Regierung, von der AFP eine Kopie erhielt, berichtet von einem Treffen des Regierungschefs in Belgrad mit dem russischen Minister, der eine „russische Delegation“ leitet, die die serbische Hauptstadt besucht. „Der serbische Premierminister Milos Vucevic hat heute mit dem Minister für wirtschaftliche Entwicklung der Russischen Föderation, Maxim Reschetnikow, über die weitere Stärkung der wirtschaftlichen und sonstigen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern gesprochen“, hieß es in der Erklärung.

Von der Leyen besuchte Belgrad im Rahmen ihrer Reise durch den Westbalkan. Bevor sie ihr Treffen mit Vucevic absagte, hatte sie ein Gespräch mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic geführt. „In diesem Sinne war die Präsidentin der (Europäischen) Kommission der Ansicht, dass es keinen Grund gab, das Treffen mit dem Ministerpräsidenten abzuhalten“, sagte Botschafter Giaufret. (afp)