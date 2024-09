Von der Leyen verkündet EU-Hilfen von zehn Milliarden Euro für Hochwasser-Länder

„Auf den ersten Blick sind zehn Milliarden Euro aus dem Kohäsionsfonds für die betroffenen Länder mobilisierbar. Das ist jetzt eine Notfallreaktion“, sagte von der Leyen bei einem Besuch im polnischen Flutgebiet Breslau. Es sei „herzzerreißend“, die „Verwüstung und Zerstörung“ zu sehen.

Die Kommissionspräsidentin war auf Einladung des polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk nach Breslau gereist, wo auch der österreichische Kanzler Karl Nehammer sowie die Regierungschefs der Slowakei und Tschechiens, Robert Fico und Petr Fiala anwesend waren, um über das Vorgehen nach der Überflutung zu beraten.

Das Sturmtief „Anett“, das international „Boris“ genannt wird, hatte in Polen, Österreich, Tschechien und anderen Ländern in Mittel- und Osteuropa seit Freitag mit sintflutartigen Regenfällen für verheerende Überschwemmungen gesorgt. In den Hochwassergebieten kamen mehr als 20 Menschen ums Leben. (afp)