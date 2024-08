Vor Angriff auf Israel: Putin sendet eine Botschaft an Iran

Der russische Präsident Wladimir Putin hat Ajatollah Ali Chamenei, den obersten religiösen und politischen Führer des Irans, gebeten, der israelischen Zivilbevölkerung keinen Schaden zufügen, sollte er einen Vergeltungsschlag geben, berichtete „Reuters“.

Die Botschaft wurde der iranischen Führung von Sergei Schoigu, Sekretär des russischen Nationalen Sicherheitsrates, am Montag, 5. August, überbracht.

Epoch Times kann den Bericht der Nachrichtenagentur nicht unabhängig bestätigen. Der Kreml hat den Bericht nicht kommentiert.

Ismail Hanija, der politische Führer der Hamas, wurde letzte Woche bei einem Attentat in Teheran, der Hauptstadt des Iran, getötet. Teheran und seine Verbündeten, die radikalislamische Hamas und die libanesische Hisbollah-Miliz, machen Israel für die Tötung von Hanija verantwortlich und haben einen Vergeltungsschlag angekündigt.



Der Besuch Schoigus im Iran erfolgt vor dem Hintergrund internationaler Bemühungen, eine militärische Eskalation im Nahen Osten abzuwenden.

Putins Unterstützung für den Iran

Russland hatte die Tötung Hanijas scharf verurteilt und erklärt, diese könnte die bereits angespannte Situation in der Region destabilisieren.

Russland gehöre zu den Ländern, die den Iran in schwierigen Zeiten unterstützten, sagte der neue iranische Präsident Masoud Pezeshkian beim Treffen mit Schoigu am Montag, berichtete der „Al-Monitor“. Der russische Sicherheitsratssekretär traf sich während seiner Reise in Iran auch mit seinem Amtskollegen, Ali Akbar Ahmadian, und dem Stabschef der iranischen Streitkräfte Generalmajor Mohammed Bagheri.

Bagheri seinerseits äußerte gegenüber Schoigu: „Die Islamische Republik begrüßt die trilaterale Zusammenarbeit zwischen dem Iran, Russland und China“, so „Al-Monitor“ unter Berufung auf iranische Staatsmedien.

Hamidreza Azizi, Gastwissenschaftler an der Stiftung Wissenschaft und Politik, sagte gegenüber „Al-Monitor“, dass „eines der Elemente, die zu diesem Zeitpunkt bestimmt werden müssen, genau die Rolle ist, die Russland in einem möglichen Konflikt zwischen Israel und dem Iran spielen wird, und zwar in welchem Ausmaß“. Azizi sagte, dass ein regionaler Krieg, in dem zwangsläufig der Libanon und Syrien verwickelt wären, jedoch nicht in Russlands Interesse läge.

Russland und der Iran haben ihre Zusammenarbeit seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine im Februar 2022 verstärkt. Teheran wird von westlichen Regierungen vorgeworfen, Drohnen an Russland geliefert zu haben.

