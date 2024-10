Wachstum der US-Wirtschaft im dritten Quartal bei 2,8 Prozent

Das Wachstum der US-Wirtschaft ist im dritten Quartal unter den Erwartungen geblieben. Wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte, legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) laut einer ersten Schätzung um 2,8 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum zu.

Im zweiten Quartal hatte das Wachstum bei drei Prozent gelegen und war in diesem Umfang auch für das dritte Quartal (Juli bis September) erwartet worden.

Wirtschaft eines der zentralen Themen im Wahlkampf

Die Zahlen wurden sechs Tage vor der US-Präsidentschaftswahl veröffentlicht, bei der die demokratische Vizepräsidentin Kamala Harris gegen den republikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump antritt. Die Wirtschaftslage ist eines der zentralen Themen des Wahlkampfs, in den Umfragen wird Trump in der Regel mehr Kompetenz in Wirtschaftsfragen zugetraut.

Experten führen das gegenüber den Prognosen schwächere Wachstum unter anderem auf einen Rückgang bei den Investitionen in den Wohnungsbau zurück. Insgesamt haben sich die US-Wirtschaft und der Arbeitsmarkt aber nach Einschätzung der Fachleute gut von den Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs erholt.

Allerdings leiden viele Bürger noch immer unter den Folgen der zeitweise enorm hohen Inflation. Die Preissteigerungsrate hatte im Jahr 2022 ein Hoch von mehr als neun Prozent erreicht, sank dann wieder und lag zuletzt bei unter 2,5 Prozent. (afp)