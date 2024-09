Wahlkampfteam: Trump nach Schüssen „in seiner Nähe“ in Sicherheit

In der Nähe des US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump sind nach Angaben seines Wahlkampfteams Schüsse gefallen. „Präsident Trump ist nach Schüssen in seiner Nähe in Sicherheit. Bis auf Weiteres keine weiteren Informationen“, erklärte der Sprecher von Trumps Wahlkampagne, Steven Cheung, am Sonntag. Der republikanische Ex-Präsident Trump hielt sich am Sonntag laut Medienberichten in seinem Golfclub in West Palm Beach im Bundesstaat Florida auf.

Es war zunächst völlig unklar, was sich genau ereignet hatte und ob Trump selbst in Gefahr war. Mehrere Medien berichteten, dass die Schüsse während eines Streits zwischen zwei Menschen nahe der Golfanlage gefallen seien.

Man arbeite mit den örtlichen Behörden zusammen, um die Hintergründe zu ermitteln, teilte der Secret Service mit. Der Vorfall ereignete sich demnach kurz vor 21 Uhr (14 Uhr ET).

The Secret Service, in conjunction with the Palm Beach County Sheriff’s Office, is investigating a protective incident involving former President Donald Trump that occurred shortly before 2 p.m. The former president is safe. @pbso will have more details soon. pic.twitter.com/yWNvvKD3IC

— Anthony Guglielmi (@SecretSvcSpox) September 15, 2024