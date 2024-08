Waldbrände: Kanada war im Jahr 2023 einer der größten CO2-Emittenten

Die Waldbrände in Kanada im vergangenen Jahr haben das Land laut einer neuen Studie zu einem der vier Staaten mit den weltweit höchsten Treibhausgasemissionen gemacht.

Anhand von Satellitendaten über die Rauchfahnen der zwischen Mai und September 2023 wütenden Brände ermittelten die Forscher, dass dabei 2371 Megatonnen Kohlendioxid und Kohlenmonoxid freigesetzt wurden, wie aus der am Mittwoch (Ortszeit) in der Fachzeitschrift „Nature“ veröffentlichten Studie hervorgeht.

Kanadas gesamte CO2-Äquivalentemissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe beliefen sich laut Regierungsdaten im Jahr 2022 auf 708 Megatonnen.

Kanadas Sprung

Kanada stieg demnach vom elften Rang der weltweit größten Kohlendioxid-Emittenten auf den vierten Platz. Nur China, die USA und Indien lagen noch davor.

Im vergangenen Jahr hatte es zahlreiche Waldbrände in Kanada gegeben, bei denen 15 Millionen Hektar – etwa vier Prozent der gesamten Waldfläche im Land – verbrannten. Mehr als 200.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

In diesem Jahr hat sich die Waldbrandsituation in dem Land etwas beruhigt, ist in einigen Regionen jedoch nach wie vor schwierig.

So wurde die bei Touristen beliebte Kleinstadt Jasper im Westen des Landes im Juli teilweise zerstört. Insgesamt mussten rund 25.000 Einwohner und Touristen vor dem Feuer fliehen.

Wo liegen China, die USA und Indien?

Nach Angaben der EU-Kommission sind China, die USA und Indien die drei größten Emittenten von CO2. Zusammen sind diese drei Länder für etwas mehr als die Hälfte (50,5 Prozent) der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich.

Im Jahr 2022 betrugen die CO2-Emissionen Chinas etwa 11.256 Millionen Tonnen. Dies entspricht rund 29,7 Prozent der globalen CO2-Emissionen.

Die USA stießen 2022 etwa 5.275 Millionen Tonnen CO2 aus. Dies macht etwa 13,9 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen aus.

Die indischen CO2-Emissionen beliefen sich 2022 auf rund 2.622 Millionen Tonnen. Dies entspricht etwa 6,9 Prozent der globalen CO2-Emissionen. (afp/red)