Was Durows Verhaftung für Russland und den Ukraine-Krieg bedeutet

Der 39-jährige Pawel Durow, CEO und Mitbegründer von Telegram, ist am Samstagabend am Flughafen Le Bourget bei Paris festgenommen worden. Durow wird vorgeworfen, nicht genug dafür getan zu haben, die Nutzung seines Messenger-Dienstes für kriminelle Zwecke zu verhindern. Laut Medienberichten drohen ihm bei einer Verurteilung bis zu 20 Jahre Gefängnis.

Nach den ersten Reaktionen im Westen fand die Festnahme von Durow auch in Russland ein großes Echo. Während Durows Verhaftung gerade verlängert wurde, äußern sich russische Politiker und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu dem Fall. Angesichts der Bedeutung von Telegram in Russland, besonders auch in der Kriegskommunikation, kann der Vorfall für Moskau heikle Fragen aufwerfen.

Vor sechs Jahren versuchte Russland selbst, Telegram zu verbieten. Trotz der Bemühungen war es technisch aber nicht möglich, die App zu deaktivieren, und das Verbot wurde schließlich 2020 aufgehoben. Durow hatte sein Heimatland jedoch schon Jahre zuvor verlassen. Er hatte sich geweigert, mit der dortigen Regierung und deren Geheimdienst zu kooperieren.

Durow hat „sich verkalkuliert“, als er Russland verließ, um ein „Mann von Welt“ zu sein, so der Vizepräsident des russischen Sicherheitsrates und ehemaliger Staatspräsident, Dmitri Medwedew, auf Telegram.

Medwedew verwies auf ein Gespräch, das er angeblich mit Durow gehabt habe. Er habe Durow gefragt, warum er bei schweren Verbrechen nicht mit den Strafverfolgungsbehörden in Russland zusammenarbeiten wolle. „Das ist meine prinzipielle Position“, habe Durow damals gesagt. „Dann werden Sie in jedem Land ernste Probleme bekommen“, habe Medwedew erwidert. Seine Vorhersage habe sich nun bewahrheitet.

Der stellvertretende Vorsitzende der Staatsduma forderte inzwischen Frankreich auf, Durow freizulassen.

Fernsehkommentator Wladimir Solowjow äußerte sich ebenfalls zu dem Vorfall. Er meinte, die westlichen Länder wollten Druck auf den Geschäftsmann ausüben, um so teilweise die Kontrolle über Telegram zu übernehmen.

„Vielleicht erfinden sie all diese weit hergeholten Anschuldigungen gegen Pawel Durow, um ihn zu zwingen, die Schlüssel zu dieser mächtigsten Informationsquelle an westliche Länder zu übergeben“, sagte er laut einem Bericht der staatlichen russischen Nachrichtenagentur „TASS“.

Tatjana Moskalkowa, die Menschenrechtsbeauftragte der Russischen Föderation, bezeichnete den wahren Anlass für die Verhaftung des Geschäftsmannes als „den Versuch, Telegram zu schließen“.

„TASS“ berichtete zudem, dass im Internet Petitionen erschienen sind, die die Freilassung des Mitbegründers von Telegram fordern. In Moskau werden Papierflugzeuge zur Unterstützung des Geschäftsmannes vor der französischen Botschaft abgelegt.

Der in Russland lebende ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden hat sich ebenfalls zu Wort gemeldet. Snowden war derjenige, der das Ausmaß der weltweiten Überwachungs- und Spionagepraktiken von Geheimdiensten, besonders des US-amerikanischen, aufgedeckt hat.

Er nannte die Verhaftung von Durow auf seinem X-Kanal „einen Angriff auf die grundlegenden Menschenrechte der Meinungs- und Versammlungsfreiheit.“ Er schrieb, dass er überrascht sei, „dass Macron sich auf das Niveau einer Geiselnahme herabgelassen hat, um Zugang zu privater Kommunikation zu erhalten“.

The arrest of @Durov is an assault on the basic human rights of speech and association. I am surprised and deeply saddened that Macron has descended to the level of taking hostages as a means for gaining access to private communications. It lowers not only France, but the world.

— Edward Snowden (@Snowden) August 25, 2024