TICKER Flugzeugkollision | Washington: Passagierflugzeug kollidiert mit Militärhubschrauber – Dutzende Tote laut ungenannten Quellen

Bei einem Flugzeugunglück nahe dem US-Hauptstadtflughafen in Washington ist eine Passagiermaschine mit 64 Menschen an Bord in der Luft mit einem US-Militärhelikopter kollidiert. Der Armeehubschrauber befand sich nach Militärangaben auf einem Ausbildungsflug.

Einsatzkräfte haben Medienberichten zufolge mehr als ein Dutzend Leichen geborgen. Das berichteten die Sender NBC und CBS unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen. Überlebende seien noch nicht gefunden worden.

BREAKING: Footage of air collision over Washington DC pic.twitter.com/GIqRAaPaC3 — The Spectator Index (@spectatorindex) January 30, 2025

9:20 Uhr

Drei Soldaten befanden sich im Hubschrauber

Laut Luftfahrtbehörde FAA handelte es sich bei dem Flugzeug um eine Maschine des Typs Bombardier CRJ700 von American Airlines, die aus dem Bundesstaat Kansas gekommen sei. Die Airline teilte dem Sender CNN mit, an Bord hätten sich 60 Passagiere und vier Crew-Mitglieder befunden. Ein US-Armeevertreter gab an, dass sich in dem Militärhubschrauber drei Soldaten befunden hätten. Über mögliche Opfer gab es zunächst keine Angaben.

Auch CNN berichtete unter Berufung auf einen Beamten des Verteidigungsministeriums, dass sich drei Personen an Bord befunden hätten. Da in Helikoptern über der US-Hauptstadt häufig Politiker und hochrangige Militärangehörige reisen, stellte der Beamte klar, dass sich kein „VIP“ an Bord befunden habe.

Bei dem Helikopter handelte es sich nach Angaben der FAA um einen Sikorsky H-60, ein Modell aus einer Familie militärischer Mehrzweckhubschrauber. Eine bekannte Variante dieses Typs ist der Black Hawk.

Die Zeitung „Washington Post“ berichtete in Berufung auf ungenannte Quellen, dass die Polizei damit begonnen habe, mehrere Leichen aus dem Potomac zu bergen.

8:36 Uhr

Trump: „Schlimme Situation, die hätte verhindert werden müssen“

US-Präsident Donald Trump meldete sich aus seiner Social Media Plattform Trutz Social zu Wort.

„Möge Gott ihre Seelen segnen“, erklärte US-Präsident Donald Trump und gab an, er sei „über furchtbaren Unfall“ vollständig informiert worden. Er dankte den Rettungskräften in einer Stellungnahme für ihre „großartige Arbeit“.

Auf seinem Truth Social-Kanal schreibt er zu dem Ereignis: „Das Flugzeug befand sich auf einer perfekten und routinemäßigen Anfluglinie zum Flughafen. Der Hubschrauber flog über einen längeren Zeitraum hinweg direkt auf das Flugzeug zu. Es war eine KLARE NACHT, die Lichter am Flugzeug brannten, warum ist der Hubschrauber nicht nach oben oder unten geflogen oder hat eine Kurve geflogen? Warum hat der Kontrollturm dem Hubschrauber nicht gesagt, was er tun soll, anstatt zu fragen, ob er das Flugzeug gesehen hat? Das ist eine schlimme Situation, die hätte verhindert werden müssen. NICHT GUT!!!“

Vizepräsident JD Vance schrieb auf X: „Bitte beten Sie für alle, die heute Abend an der Kollision in der Luft in der Nähe des Reagan-Flughafens beteiligt waren. Wir beobachten die Situation, aber hoffen vorerst auf das Beste.“

Please say a prayer for everyone involved in the mid-air collision near Reagan airport this evening. We’re monitoring the situation, but for now let’s hope for the best. — JD Vance (@JDVance) January 30, 2025

7:11 Uhr

Hegseth: „Rettungs- und Sucheinsatz läuft weiter“

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth verbreitete eine entsprechende Erklärung eines Armeesprechers in der Nacht zum Donnerstag im Onlinedienst X. Hegseth sprach von einem „absolut tragischen“ Unglück. Der Rettungs- und Sucheinsatz an der Unglücksstelle laufe weiter. Die Armee und das Verteidigungsministerium hätten sofort eine Untersuchung eingeleitet.

Er wandte sich auch an die Betroffenen: „Gebete für alle betroffenen Seelen und ihre Familien“

Latest below. Absolutely tragic. Search and rescue efforts still ongoing. Prayers for all impacted souls, and their families. Investigation launched immediately by Army & DoD. pic.twitter.com/WdUnYV4UJz — Pete Hegseth (@PeteHegseth) January 30, 2025

6:23 Uhr

„In der Nähe des Potomac River“

Der Ronald Reagan Washington National Airport war nach dem Absturz am Mittwochabend (Ortszeit) gesperrt worden. Das teilten die zuständige Feuerwehr und der Ronald Reagan Washington National Airport mit. Die Feuerwehr sprach von einem Absturz „in der Nähe des Potomac River“. Boote der Feuerwehr seien vor Ort. In Washington war es zuletzt sehr kalt. Der Fluss, an dem die US-Hauptstadt liegt, war in Teilen gefroren.

„Alle Starts und Landungen wurden am DCA gestoppt“, erklärte der Flughafen auf der Plattform X. Das Terminal bleibe zunächst geöffnet. Man werde zeitnah weitere Informationen bereitstellen.

Auf X verbreitete sich ein Video, auf dem ein großer Feuerball zu sehen war. Es konnte zunächst nicht geklärt werden, ob es sich dabei tatsächlich um das besagte Flugzeug handelte.

(tp mit Material der Nachrichtenagenturen)