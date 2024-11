Gegen den Iran: Westliche Staaten legen neue Atom-Resolution bei IAEA vor

Mehrere westliche Staaten haben kurz vor einer wichtigen Tagung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ab Mittwoch eine Resolution gegen den Iran eingebracht. Der Text wurde am späten Dienstagabend offiziell eingereicht, wie die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch aus Diplomatenkreisen erfuhr.

Um den Druck auf Teheran im Atomstreit zu erhöhen hatten Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die Vereinigten Staaten darauf gepocht, die Resolution zur Abstimmung zu bringen. Diplomaten zufolge soll dies am Donnerstag durch den Gouverneursrat geschehen.

Die iranischen Reserven an angereichertem Uran sind Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zufolge um ein Vielfaches höher, als im Atomabkommen von 2015 festgelegt.

Teheran verfügte Ende Oktober über mehr als 6.600 Kilogramm angereichertes Uran, wie es in einem Bericht der IAEA heißt, den die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag einsehen konnte. Das sei 32 Mal so viel, wie in dem Atomabkommen festgelegt, heißt es darin.

Die USA kündigten das Abkommen während der Präsidentschaft von Donald Trump 2018 jedoch einseitig auf und führten wieder Sanktionen gegen Teheran ein.

Der Iran hielt sich daraufhin ebenfalls nicht mehr an seine Verpflichtungen zur Reduzierung der Urananreicherung. Aus diesem Grund befürchtet die IAEA, dass Teheran das angereicherte Uran zur Entwicklung von Atomwaffen verwendet.