Wintersturm sorgt für Chaos in Großbritannien, Irland und Frankreich

Ein Wintersturm sorgt derzeit für Wetterchaos in Großbritannien, Irland und Frankreich. Im Süden Englands teilte die Polizei am Samstag mit, nahe Winchester sei ein Baum auf ein Fahrzeug gestürzt und habe einen Menschen getötet. In West Yorkshire prüfte die Polizei, ob ein Verkehrsunfall mit einem Toten ebenfalls mit dem Wetter in Zusammenhang steht.

In Großbritannien behinderte vor allem Schnee den Verkehr. Am schlimmsten betroffen waren Schottland und Teile Nord- und Mittelenglands. In Schottland lagen bis zu 40 Zentimeter Schnee. Schnee behinderte auch den Flugverkehr in Newcastle – einige Maschinen wurden nach Belfast und Edinburgh umgeleitet.

In Irland waren mindestens 60.000 Haushalte wegen Sturm „Bert“ ohne Strom. Straßen waren unpassierbar, Fähren und Züge fielen teilweise aus.

In Frankreich waren weiter zehntausende Haushalte ohne Strom, nachdem Sturm „Caetano“ dort am Donnerstag gewütet hatte. Hunderte Zugfahrende strandeten wegen des Wetters. (afp/red)