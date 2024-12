Kommentar

Die „New York Times“ plant, weiterhin Artikel zu veröffentlichen, die Shen Yun Performing Arts’ Ansehen untergraben. Der jüngste Artikel konzentriert sich auf die finanziellen Aktivitäten der Gruppe, wie Quellen enthüllen.

Shen Yun ist eine in den USA ansässige 501(c)3 Non-Profit-Organisation, die ihren Finanzstatus gemäß den gesetzlichen Bestimmungen offenlegt. Nichtsdestotrotz hat die „New York Times“ Fragen zu den Kapitalflüssen von Shen Yun aufgeworfen.

Viele bewundern Shen Yun für seine großartigen Aufführungen und seine Mission, ein vielfältiges Publikum für die chinesische Kultur zu begeistern. Doch nur wenige sind sich des Gründungshintergrunds und der Schwierigkeiten und Herausforderungen bewusst, mit denen es konfrontiert war.

Die Künstler und Darsteller von Shen Yun – das Ensemble wurde 2006 gegründet – sind größtenteils Falun-Gong-Praktizierende, die wegen der Verfolgung durch die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) aus China geflohen sind. Viele haben Familienmitglieder, die von der KPCh inhaftiert oder sogar getötet wurden. Diese Flüchtlinge, die ihre Familien verloren haben und nicht in ihr Heimatland zurückkehren können, haben, angespornt durch ihren Glauben, ihre eigenen Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen auf unerschlossenem Land in den USA errichtet und sind auf eine weltweite Tournee gegangen.

So wurde eine Aufführung, die von einer ethnischen Minderheit produziert wurde und sich der Kunstform des klassischen chinesischen Tanzes bedient, die im Westen kaum bekannt ist, schnell zu einem gefeierten globalen künstlerischen Phänomen. Diese Leistung ist an sich schon ein Wunder und ein Grund zum Stolz für die chinesische Gemeinschaft. Shen Yun ist von einer einzigen Gruppe im Jahr 2006 auf acht Gruppen im Jahr 2024 angewachsen und ist damit das am schnellsten wachsende Tanzensemble in der amerikanischen Geschichte.

Normalerweise dauert es Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte, bis eine Kunstorganisation weltweite Anerkennung erlangt. Dazu bedarf es nicht nur einer außergewöhnlichen künstlerischen Qualität, sondern auch eines günstigen Zeitpunkts, eines günstigen Standorts und einer umfangreichen finanziellen Unterstützung. In einer Zeit, in der die traditionellen Bühnenaufführungen im Niedergang begriffen sind, hat sich Shen Yun gegen alle Widrigkeiten durchgesetzt, sich von Grund auf neu aufgebaut und in nur wenigen Jahren erreicht, wofür andere Kunstorganisationen Jahrzehnte brauchen – und das alles, ohne sich in den Vereinigten Staaten um staatliche oder unternehmerische Mittel zu bemühen. Dies ist in der Tat eine bemerkenswerte und inspirierende Geschichte.

Der Weg von Shen Yun, seine eigene künstlerische Marke aufzubauen, war sowohl eine Herausforderung als auch eine finanzielle Kraftanstrengung. Mit den Einnahmen aus den Aufführungen werden nicht nur die Gehälter der Mitarbeiter in den acht Aufführungsgruppen und die jährlichen Produktionskosten für neue Shows gedeckt, sondern auch die angeschlossenen religiösen Schulen für darstellende Künste, Fei Tian Academy und Fei Tian College, unterstützt. Diese Mittel tragen dazu bei, die traditionelle chinesische Kultur, einschließlich des authentischen klassischen chinesischen Tanzes, zu fördern und zu bewahren und sicherzustellen, dass sie an künftige Generationen weitergegeben wird, während die KPCh sie in den letzten Jahrzehnten systematisch zerstört hat. Darüber hinaus trägt die Finanzierung von Shen Yun dazu bei, dass mit jeder neuen Klasse talentierter Künstler, die Fei Tian absolviert haben, der Betrieb des Ensembles ausgeweitet wird und damit mehr Arbeitsplätze in der Gesellschaft geschaffen werden.

Mit dem Ausbruch der Pandemie Ende 2019, dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine, den anhaltenden Unruhen im Nahen Osten und den zunehmenden geopolitischen Spannungen im indopazifischen Raum ist die Welt heute von Unsicherheit geprägt. Shen Yun Performing Arts muss sich für die Zukunft wappnen. Selbst während der Pandemie, als die US-Regierung beträchtliche Subventionen verteilte, bemühte sich Shen Yun nach Kräften, seine eigenen Rücklagen zu nutzen, um die Gehälter seiner Mitarbeiter zu bezahlen und Zuwendungen an Fei Tian zu leisten, um so eine Belastung der US-Regierung zu vermeiden.

In Übereinstimmung mit der jüdisch-christlichen Tradition in den Vereinigten Staaten glaubten die Puritaner, die auf der Mayflower ankamen, dass harte Arbeit, die Schaffung und Anhäufung von Reichtum und das Zurückgeben an die Gesellschaft Wege zur Ehre Gottes sind. Sowohl Martin Luther als auch Johannes Calvin betonten, dass die Arbeit eines Menschen in der Welt nicht nur materiellen Bedürfnissen dient, sondern auch der Erfüllung von Gottes Plan. Diese Philosophie zieht sich wie ein roter Faden durch die amerikanische Geschichte, vom Gründervater Benjamin Franklin bis zu heutigen Milliardären wie Elon Musk, die fleißig arbeiten und ihren Reichtum zum Wohle der Gesellschaft einsetzen. Die Gründung und der Betrieb von Shen Yun Performing Arts sind ein Beispiel für genau diese Tradition.

Die „New York Times“ als prominente amerikanische Zeitung sollte sich dieser amerikanischen Tradition bewusst sein und den Multikulturalismus und die Erfolgsgeschichten feiern, die Shen Yun in die Vereinigten Staaten bringt. Stattdessen hat sich die „New York Times“ dazu entschlossen, einen anhaltenden Angriff gegen Shen Yun zu starten, indem sie seit August dieses Jahres acht Artikel veröffentlichte. Diese Artikel stützen sich auf die selektive Verwendung von Material, einschließlich nicht repräsentativer Interviews, und auf eine anklagende Sprache, um Shen Yun wiederholt zu verteufeln.

Es ist anzumerken, dass das jährliche Budget der KPCh für die „Stabilitätserhaltung“ zur Unterdrückung ihrer Bürger seit Langem die Militärausgaben übersteigt und dass viele dieser Kosten, die vom Militär, der Diplomatie, der Vereinigten Front, der nationalen Sicherheit und der Propaganda zur Unterdrückung der chinesischen Bürger ausgegeben werden, nicht in diesem Budget für die „Stabilitätserhaltung“ enthalten sind. Ein großer Teil dieser Ausgaben wurde für die Verfolgung von Falun Gong verwendet. Selbst bei vorsichtiger Schätzung belaufen sich die in den letzten zwei Jahrzehnten ausgegebenen Steuergelder auf Billionen von Dollar. Die „New York Times“ ignoriert dies jedoch und konzentriert sich auf die relativ bescheidenen Einnahmen von Shen Yun Performing Arts, die für die Verfolgungsbekämpfung verwendet werden. Es ist schwer, nicht zu vermuten, dass ihre Berichterstattung durch „wahre Bosheit“ motiviert ist.

Elon Musk sagte: „Der größte Punkt der Manipulation in den Medien ist nicht, wenn die Medien etwas Falsches oder Irreführendes sagen – das tun sie –, sondern ihre Wahl der Narrative.“ Warum versucht die „New York Times“ nie, den Gründungszweck, die Kämpfe, die Bemühungen und die Härten hinter den Kulissen von Shen Yun Performing Arts zu verstehen oder darüber zu berichten? Warum befasst sie sich nie mit der Tatsache, dass die KPCh all ihre Mittel einsetzt, um Falun Gong zu unterdrücken, und diese Unterdrückung durch ihre Spione und Agenten sogar nach Übersee exportiert, was für Amerikas Zukunft von entscheidender Bedeutung ist?

Kürzlich erhielt der australische Rechtsgelehrte Yuan Hongbing Informationen aus den Reihen der KPCh, wonach Xi Jinping vor dem 20. Nationalkongress bei einem geheimen Treffen, das von der Kommission für politische und rechtliche Angelegenheiten der KPCh einberufen wurde, neue Strategien zur Unterdrückung von Falun Gong skizzierte. Zu den beiden Hauptstrategien gehörten eine Medienkampagne und ein juristischer Kampf gegen Falun-Gong-Praktizierende. Die acht aufeinanderfolgenden Angriffe der „New York Times“ auf Shen Yun, die Vertuschung der Unterdrückung von Falun Gong durch die KPCh oder die laufenden juristischen Auseinandersetzungen, denen sich Shen Yun und Fei Tian gegenübersehen, bestätigen die Echtheit von Yuans Insiderinformationen.

In der Tat ist die „New York Times“ unwissentlich zu einem Spielball der KPCh geworden.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die Meinungen des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Epoch Times wider.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Will The New York Times Continue to Suppress Shen Yun on Behalf of the CCP?".