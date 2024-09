Yellen warnt: Massenabschiebungen könnten US-Wirtschaft schaden

Im Rahmen seines Wahlprogramms für 2024 hat der ehemalige Präsident Donald Trump versprochen, im Falle seiner Wiederwahl „die größte Abschiebeaktion in der Geschichte Amerikas durchzuführen“.

Die Schätzungen darüber, wie viele illegale Einwanderer sich in den Vereinigten Staaten aufhalten, gehen auseinander. Einige Schätzungen gehen von 11 Millionen aus, während andere davon ausgehen, dass es eher 30 Millionen sind.

Yellen sagte bei der Talkrunde des Magazins „The Atlantic“ am 19. September, sie glaube, dass der Abschiebevorschlag des republikanischen Präsidentschaftskandidaten „die Inflation anheizen würde“.

„Der Zustrom von Arbeitskräften auf den Arbeitsmarkt hat dazu beigetragen, die Inflation zu senken und viele Arbeitsplätze zu schaffen“, sagte sie.

Nachdem die jährliche Inflationsrate im Juni 2022 mit 9,1 Prozent ihren Höchststand erreicht hatte, verlangsamte sie sich im vergangenen Monat auf 2,5 Prozent, den niedrigsten Wert seit Februar 2021.

Yellen sagte, dass die Einstellung von Arbeitskräften seit der Pandemie der wachsenden Zahl von Menschen, die sich aus dem Erwerbsleben zurückziehen, entgegenwirke.

Sie erklärte dem Festivalpublikum, dass die Einwanderer zum Erholungsprozesses nach der Krise beigetragen hätten. So sei die Nation in der Lage gewesen, Waren, einschließlich landwirtschaftlicher Produkte, zu produzieren.

Yellen erklärte:

Ich glaube, dass Einwanderer schon immer einen positiven Beitrag zur US-Wirtschaft geleistet haben und dies auch weiterhin tun werden.“

Eine kürzlich vom US-Magazin „Wall Street Journal“ durchgeführte Umfrage unter Akademikern, Geschäftsleuten, Wall-Street-Ökonomen und -Marktexperten deutet darauf hin, dass Yellen mit ihrer Auffassung nicht allein ist.

Die Umfrage, die vom 5. bis 9. Juli durchgeführt wurde, ergab, dass 56 Prozent der Befragten glauben, dass die Inflation unter Trump höher wäre, weil Zölle und das harte Durchgreifen gegen illegale Einwanderung die Preise in die Höhe treiben würden.

Trump bestreitet das. Er hat versprochen, die Inflation durch die Wiederbelebung des heimischen Energiesektors, die Eindämmung „verschwenderischer Ausgaben“, die Abschaffung übermäßiger Vorschriften und die Sicherung der US-Grenze zu bekämpfen.

„Wir werden die Inflation besiegen, die Krise der Lebenshaltungskosten angehen, die finanzielle Vernunft verbessern, die Preisstabilität wiederherstellen und die Preise schnell senken“, heißt es im Wahlprogramm der Republikaner.

Eine Umfrage von Scripps News-Ipsos, die vom 13. bis 15. September durchgeführt wurde, zeigt, dass mehr als die Hälfte – 54 Prozent – der Befragten die Massenabschiebung von Einwanderern, die illegal in den Vereinigten Staaten leben, befürworten. Dazu gehörte auch ein Viertel der Demokraten.

Illegale Einwanderung, Inflation

Ob illegale Einwanderung zur Senkung der Inflation beigetragen hat, ist umstritten.

Eine Studie der Federal Reserve Bank of Dallas ergab, dass die Flut illegaler Einwanderer aufgrund ihrer Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen möglicherweise leicht zum Inflationsdruck beigetragen hat.

David Mericle, Chefökonom für die USA bei Goldman Sachs, erklärte, dass das durch illegale Einwanderer angeheizte Wachstum der Erwerbsbevölkerung es Arbeitgebern ermöglichte, offene Stellen zu besetzen. Dies, so sagt er, habe den Inflationsdruck gemildert.

„Die verstärkte Einwanderung fördert das Wachstum der Erwerbsbevölkerung, was bedeutet, dass ein starkes Nachfragewachstum das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage wahrscheinlich nicht wesentlich, wenn überhaupt, verschlechtern wird“, schrieb er in einer Notiz im vergangenen Frühjahr.

„Bisher sind die Messwerte für die Anspannung auf dem Arbeitsmarkt weiter gesunken oder haben sich seitwärts bewegt, nicht gestiegen.“

Steven A. Camarota, Forschungsdirektor am Center for Immigration Studies, sagte in einem Bericht vom Januar, dass die inflationsdämpfenden Auswirkungen der illegalen Einwanderung möglicherweise minimal gewesen seien, da viele Beschäftigungszuwächse auf schlecht bezahlte Stellen konzentriert gewesen seien.

„Zum Teil aus diesem Grund machen diese Jobs nur einen geringen Teil der Gesamtlöhne und -gehälter aus, die an Arbeitnehmer in der US-Wirtschaft gezahlt werden“, schrieb Camarota.

Während die Diskussion über die Inflation durch Einwanderung anhält, haben Ökonomen erklärt, dass die Trends zu einer höheren Einwanderung die Zusammensetzung des Arbeitsmarktes in den vergangenen Jahren verändert haben.

Daten des Bureau of Labor Statistics zeigen, dass die Zahl der im Ausland geborenen Arbeitnehmer von August 2023 bis August 2024 um fast 1,3 Millionen gestiegen ist.

Im Gegensatz dazu sank die Zahl der in den USA geborenen Beschäftigten im selben Zeitraum um mehr als 1,3 Millionen.

Ferner stieg die Erwerbsquote – ein Maß für die Zahl der Beschäftigten im Vergleich zur Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter – bei im Ausland geborenen Arbeitnehmern um 0,2 Prozent.

Bei in den USA geborenen Arbeitnehmern sank sie um denselben Prozentsatz.

Ökonomen der Dallas Fed haben anhand von Daten aus der Current Population Survey (CPS) des Arbeitsministeriums ermittelt, dass etwa 60 Prozent der neu in die USA eingewanderten Migranten eine Arbeit gefunden haben.

Laut dem Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, sei der „Zustrom über die Grenzen“ ein Grund für den Anstieg der Arbeitslosenquote auf über 4 Prozent.

„Wenn Millionen von Menschen in den Arbeitsmarkt eintreten und 100.000 Arbeitsplätze geschaffen werden, wird die Arbeitslosigkeit steigen“, sagte Powell auf einer Pressekonferenz am 18. September.



Während die Ökonomen der Dallas Fed erklären, dass „die Einwanderungswelle zu einem höheren BIP-Wachstum beigetragen hat“, stellen einige Kritiker fest, dass die Kosten für die Regierung die Gewinne überstiegen.

Steven A. Camarota, der Forschungsdirektor am Center for Immigration Studies, teilte den Kongressabgeordneten im Januar mit, dass illegale Einwanderer im Durchschnitt nur wenig verdienten und ein „großer Teil“ von ihnen Anspruch auf Sozialleistungen habe.

„Der Hauptgrund dafür, dass illegale Einwanderer unterm Strich eine Belastung darstellen, ist ihr niedriges Bildungsniveau, das zu niedrigen Durchschnittseinkommen und Steuerzahlungen führt“, sagte er in einer Anhörung vor einem Unterausschuss des Justizausschusses des Repräsentantenhauses:

Wie bei ihren weniger gebildeten und einkommensschwachen in den USA geborenen Pendants decken die Steuerzahlungen illegaler Einwanderer bei Weitem nicht die Kosten, die sie verursachen.“

Eine Studie der Föderation für eine Reform der amerikanischen Einwanderung ergab, dass illegale Einwanderung die Steuerzahler netto 150 Milliarden US-Dollar (134 Milliarden Euro) pro Jahr kostet.

Laut Michael Ettlinger, einem leitenden Mitarbeiter des Institute on Taxation and Economic Policy, hätte eine Massendeportationsinitiative jedoch erhebliche Auswirkungen auf den US-Arbeitsmarkt.

Seiner Meinung nach machten illegale Einwanderer einen beträchtlichen Anteil der Arbeitskräfte in wichtigen Sektoren aus, darunter Landwirtschaft, Bauwesen, Kinderbetreuung und Transportwesen.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Mass Deportation of Illegal Immigrants Could Have Economic Consequences: Yellen“. (deutsche Bearbeitung jw)