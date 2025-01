Indonesien: Zahl der Toten bei Erdrutsch steigt auf 19

„Bis heute Nachmittag wurden 19 Todesopfer gezählt“, sagte ein Sprecher der nationalen Katastrophenschutzbehörde BNPB am Mittwoch. Die gefundenen Leichen standen demnach zuvor auf der Liste der Vermissten, deren Zahl nun bei sieben liegt.

Auf der Suche nach weiteren Vermissten durchforsteten hunderte Rettungskräfte den dicken Schlamm und Trümmer. Dafür wurden schwere Maschinen eingesetzt, um den Zugang zu den Straßen zu ermöglichen. „Das Hauptaugenmerk liegt auf der Suche nach den Opfern“, sagte ein Vertreter der örtlichen Regierung der Nachrichtenagentur AFP. In dem Bezirk sei für zwei Wochen der Notstand ausgerufen worden.

Infolge von heftigen Regenfällen hatte am Montag ein Erdrutsch in der zentralen Provinz Java nahe der Stadt Pekalongan Häuser und Autos unter sich begraben sowie Brücken zum Einsturz gebracht. Neben den Toten wurden auch 13 Menschen verletzt.

In der Regenzeit zwischen November und April gibt es in Indonesien häufig Erdrutsche und Sturzfluten. Durch den Klimawandel hat sich allerdings die Intensität von Stürmen erhöht, was zu stärkeren Regenfällen, Sturzfluten und heftigeren Sturmböen führt. (afp)