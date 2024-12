Zehntausende Haushalte in Bosnien nach Schneestürmen ohne Strom

Unwetter mit starkem Schneefall und heftigem Wind haben in Bosnien zu massiven Stromausfällen geführt. Nachdem am Montagmorgen nach Angaben des Stromanbieters Elektroprivreda BiH rund 130.000 Abnehmer ohne Strom waren, saßen am Nachmittag noch rund 60.000 Kunden im Dunklen.

Vor allem der Norden des Balkanlandes war betroffen, der Stromanbieter Elektrokrajina berichtete dort ebenfalls von großflächigen Ausfällen. Am schlimmsten betroffen war die Region Una-Sana im äußersten Nordwesten Bosniens, aber auch in Tusla im Nordosten, in Zenica im Zentrum des Landes und in der Republik Srpska waren viele Menschen ohne Strom.

Weitere Schneestürme sind vorausgesagt

Dutzende Stromleitungen wurden beschädigt. Im Norden und in höher gelegenen Gegenden im Zentrum des Landes kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Das Meteorologische Institut der Republik Srpska sagte für die kommenden Tage weitere Schneestürme voraus und rechnete in bergigen Gegenden mit bis zu einem Meter Neuschnee bis Dienstagabend.

Bereits im November hatte es in Bosnien und weiteren Balkanländern Schneestürme mit Stromausfällen gegeben. Im Oktober kamen im Südwesten des Landes 27 Menschen bei Überschwemmungen ums Leben. (afp)